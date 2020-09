L’an dernier, Charles Leclerc a été acclamé par des milliers de partisans enflammés de Ferrari à Monza, après qu’il eut mis fin à la disette de neuf ans de l’écurie sur son circuit.

Daniella Matar

Associated Press

Douze mois plus tard, les choses seront bien différentes au Grand Prix de Formule 1, et pas seulement en raison de l’absence de partisans provoquée par la pandémie de COVID-19.

De mal en pis

La mauvaise saison de Ferrari s’empire de course en course. Leclerc a terminé 14e au Grand Prix de Belgique, la semaine dernière, derrière son coéquipier Sebastian Vettel. Les deux voitures ont terminé à plus d’une minute du vainqueur et du meneur au championnat des pilotes, Lewis Hamilton.

« On ne s’attend pas à des miracles ce week-end, mais nous espérons être meilleurs que nous l’avons été à Spa » a déclaré Leclerc en conférence de presse, jeudi.

PHOTO FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L’AUTOMOBILE, VIA AFP Charles Leclerc (à gauche) et Sebastian Vettel lors d’une conférence de presse avant le GP d’Italie.

Vettel, quadruple champion du monde, n’a jamais terminé dans le top-5 cette saison. Lors de quatre courses, il a terminé 10e ou plus loin.

Je ne vais pas vous mentir ; ce ne sera pas une fin de semaine facile pour nous, a-t-il admis. Je pense que ce serait difficile de s’attendre à de grands changements par rapport à la semaine dernière. Cela dit, nous avons été moins bons qu’habituellement, alors espérons qu’on revienne à la normale. Sebastian Vettel

« Nous savons également que ce genre de piste ne nous sied pas, alors nous verrons. Nous sommes ici pour nous battre, nous battre pour les tifosi et faire de notre mieux. »

Peut-être des années d’attente

Le directeur de l’écurie, Mattia Binotto, ne semble pas savoir comment faire tourner le vent. Il a récemment avoué que cela pourrait prendre des années avant que l’écurie ne redevienne une force du plateau.

Vettel n’y sera plus, puisqu’il quittera à la fin de la saison, mais Leclerc est sous contrat jusqu’à la fin de 2024. Le prometteur pilote de 22 ans s’est fait demander s’il avait la patience d’attendre le retour au sommet de Ferrari.

« D’un côté, je n’ai pas vraiment le choix, a-t-il dit en riant. Ça prendra assurément de la patience et je suis prêt à attendre. Mais c’est aussi mon travail de faire en sorte que ça arrive le plus rapidement possible, que l’écurie retourne au statut qu’elle mérite.

« Ce ne sera pas facile, ça prendra du temps, mais je suis prêt. »

100 points de retard sur Hamilton

Leclerc et Vettel accusent tous deux plus de 100 points de retard sur Hamilton après que le Britannique eut remporté une cinquième victoire en sept courses, en route vers le record de titres de Michael Schumacher.

Hamilton et sa Mercedes sont dans une classe à part cette saison. Sa victoire à Spa-Francorchamps était la 89e de sa carrière, deux de moins seulement que le record détenu par Schumacher. Il est en voie de remporter un sixième championnat en sept ans et son septième au total.

Il détient maintenant une avance de 47 points devant le pilote Red Bull Max Verstappen et de 50 points devant son coéquipier, Valtteri Bottas.