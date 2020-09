(Grove) L’équipe de Formule 1 Williams a indiqué jeudi que Claire Williams quittera son poste de directrice de l’équipe après le Grand Prix d’Italie, qui aura lieu ce week-end.

Associated Press

Cette décision survient dans la foulée de la prise de contrôle de l’écurie par la firme d’investissement américaine Dorilton Capital, et signifie que la légendaire famille coupera les ponts avec l’équipe britannique après 43 ans et près de 750 courses.

« J’ai pris la décision de me retirer de l’équipe afin de permettre à Dorilton de prendre un nouveau départ en tant que nouveaux propriétaires. Ça n’a pas été une décision facile, mais c’est une décision qui, je pense, convient à toutes les parties concernées, a déclaré Williams dans un communiqué. L’avenir de l’équipe étant désormais assuré, c’est le moment opportun de nous éloigner du sport. »

L’équipe a été cofondée par Frank Williams, son père, et a remporté sept championnats du monde et neuf championnats des constructeurs depuis son arrivée en F1 en 1977. Son dernier championnat a cependant été acquis par le Québécois Jacques Villeneuve, en 1997.

L’équipe établie à Grove a abouti en queue de peloton au championnat des constructeurs lors des deux dernières campagnes. Williams n’a d’ailleurs marqué qu’un seul point en 2019, à la suite d’une 10e place enregistrée par le Polonais Robert Kubica.

De nombreuses têtes d’affiche ont piloté pour Williams au fil des ans, dont les champions du monde Alain Prost, Nelson Piquet et Ayrton Senna. Les champions du monde britanniques Nigel Mansell et Damon Hill ont contribué à rendre l’écurie populaire auprès des amateurs de course britanniques.

Williams a enregistré 114 victoires, décroché 128 positions de tête sur la grille et est la troisième plus vieille équipe au sein du plateau.