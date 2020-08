Roger Penske a changé son fusil d’épaule et décidé de ne pas permettre aux spectateurs d’assister aux 500 milles d’Indianapolis plus tard en août.

Jenna Fryer

Associated Press

Ainsi, la 104e présentation du « Plus grand spectacle en course automobile » se déroulera devant des gradins déserts au Indianapolis Motor Speedway pour la toute première fois, incluant pendant les années de la Grande Dépression.

Il s’agit d’un virage à 180 degrés pour Penske, qui a acheté la légendaire piste en janvier et a passé chaque journée, depuis, à apporter des améliorations à son nouveau joyau pour y tenir sa course préférée.

La pandémie de la COVID-19 a également forcé, pour la première fois de son histoire, un changement de date, du week-end du jour du Souvenir, à la fin de mai, à la fin de semaine du 23 août.

Penske avait d’abord déclaré qu’il ne tiendrait pas les 500 milles d’Indianapolis en l’absence de spectateurs. Mais au moment où la pandémie continuait de s’étendre à travers le pays, il a d’abord été décidé de diminuer la capacité à 50 %.

Les dirigeants de la piste ont ensuite fait baisser ce taux à 25 % et ont publié un guide de 88 pages précisant comment accueillir des spectateurs en toute sécurité.

Les cas de coronavirus ont continué d’augmenter — de façon constante en Indiana et plus spécifiquement dans le comté de Marion, où se trouve le circuit — et Penske a déclaré à l’Associated Press, mardi, que ce revirement au sujet de la présence de spectateurs avait été la décision d’affaires la plus difficile de toute sa vie.

« Nous n’avons pas acheté la piste pour une année, nous l’avons achetée pour des générations à venir, et c’est important pour notre réputation de faire la bonne chose », a précisé Penske lors d’une entrevue téléphonique.