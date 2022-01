Le Canadien

Pourquoi Marc Denis serait un excellent DG

Daniel Brière et Roberto Luongo sont jeunes et ambitieux. Kent Hughes et Émilie Castonguay sont des négociateurs aguerris. Mathieu Darche et Stéphane Quintal connaissent les rouages de la Ligue nationale de hockey et sa convention collective. Patrick Roy et Danièle Sauvageau sont des gestionnaires d’expérience, qui ont remporté les plus grands honneurs.