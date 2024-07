(Paris) Le rêve de tout olympien ? Gagner une médaille d’or, bien sûr. Ça représente la consécration d’une carrière. Dans le groupe très sélect de la quinzaine de Québécois ayant été sacrés champions des Jeux d’été se trouve la footballeuse Évelyne Viens.

Pourtant, l’attaquante de L’Ancienne-Lorette a mis du temps avant de savourer pleinement sa victoire. « J’ai eu de la difficulté à accepter ma médaille d’or », m’a-t-elle confié lors d’une rencontre avant son arrivée en France. C’est qu’à Tokyo, elle n’avait presque pas joué. Seulement 59 minutes, réparties sur deux matchs de la phase de groupes. « J’avais fini la compétition dans les gradins. Je ne voulais même pas montrer ma médaille. »

Les mois ont passé. Le sentiment d’imposteur s’est estompé. « Mon préparateur mental m’a fait remarquer qu’il n’y a pas grand monde qui gagne l’or aux Jeux olympiques. Nous sommes 22 joueuses [de l’équipe canadienne] qui avons marqué l’histoire. Et dans une équipe, nous avons toutes un rôle différent à jouer. Tout le monde ne peut pas être Christine Sinclair. »

Trois ans plus tard, c’est sur elle que l’équipe canadienne pourrait devoir compter pour les buts décisifs.

Le parcours d’Évelyne Viens est atypique.

Enfant, elle a essayé plusieurs sports. Le volleyball. La planche à neige. Le soccer, comme son grand frère Nicolas, devenu plus tard joueur de football pour le Rouge et Or de l’Université Laval. « J’ai toujours été connue comme la fille qui comptait des buts. »

Chaque année, on la surclassait pour jouer avec des filles plus âgées qu’elle. Mais là s’arrêtaient ses ambitions. « Jamais, pendant mon adolescence, je n’aurais pensé que ce talent-là me mènerait en équipe nationale. Ou encore, à jouer pour une équipe professionnelle en Europe. » D’ailleurs, elle n’a jamais disputé un seul match avec l’équipe féminine du Québec.

Tout a basculé à la fin de son adolescence, lors d’un match entre le cégep Garneau, qu’elle fréquentait, et le collège Champlain. Un recruteur venu pour observer une de ses adversaires l’a remarquée. L’Université South Florida lui a ensuite proposé une bourse complète. « Je ne parlais pas du tout l’anglais. Encore aujourd’hui, je me demande comment j’ai réussi le test SAT [rires]. »

En Floride, sa carrière a décollé. À sa troisième saison, elle a mené toutes les joueuses universitaires pour les buts et les points. « Mes affaires allaient bien. C’est là que j’ai commencé à penser pouvoir faire une carrière professionnelle, même si je n’ai pas pris le chemin le mieux tracé pour m’y rendre. »

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Évelyne Viens

Après l’université, elle a fait le saut chez les pros aux États-Unis. Une expérience difficile. Non seulement les salaires étaient faibles, mais en plus, elle jouait peu. « Mon club ne cherchait pas à me développer sur le long terme, mais à gagner tout de suite. Je n’ai disputé que quatre matchs. » Puis la pandémie a frappé. « Ironiquement, c’est une des meilleures choses qui me soient arrivées. Je suis partie jouer en Europe [au Paris FC] dans un vol vide. C’était ma première fois là-bas. J’y ai découvert un autre monde. J’étais en colocation avec une Brésilienne, une Allemande, une Française et une Américaine. Ça m’a vraiment aidée. Je ne voulais pas rester sur le banc aux États-Unis. »

Elle a enchaîné avec les Jeux de Tokyo, où on lui a confié un rôle de réserviste. Après la quinzaine olympique, elle est retournée brièvement aux États-Unis – « J’ai à peine déposé mes valises » – avant de déménager en Suède.

« J’adore l’Europe. Les cultures. Les différentes mentalités. La place qu’occupe le sport dans la société. Quand je suis arrivée en Suède, c’était le creux de ma carrière. Ma coach disait que j’étais brisée. Je n’arrivais pas à compter des buts ni à trouver mes sensations. Je me suis retrouvée dans une équipe d’un petit village, avec des bonnes valeurs. La coach m’a fait confiance. En plus, j’habitais avec une de mes meilleures amies, Gabrielle Carle [de l’équipe canadienne]. J’ai adoré. »

Évelyne Viens y a retrouvé le fond du filet. Ses 33 buts ont attiré l’attention des plus grands clubs d’Europe. Elle a choisi l’AS Roma.

Pourquoi ?

« C’est une équipe gagnante, et je n’avais pas gagné de trophée chez les pros. Le club était aussi qualifié pour la Ligue des champions. Pour moi, c’était important. »

À Rome, l’ambiance est différente qu’à Kristianstad. « Les partisans sont très impliqués. Ils sont passionnés. C’est le fun. Ils ont leurs chansons, leurs foulards. Ils sont fiers. Tout le monde porte le chandail de match. Les fans nous attendent avant et après le match. C’est une ambiance que je n’ai jamais vécue avant. »

Évelyne Viens s’y plaît. À sa première saison dans la Serie A, elle a gagné le championnat, en plus de terminer en tête des compteuses de la ligue, avec 13 buts. Des statistiques qui ont rehaussé son profil au sein de l’équipe nationale. Longtemps substitut, elle a finalement obtenu quelques départs dans la dernière ligne droite avant les JO.

« Je veux avoir un impact. Que je commence le match ou que je rentre comme substitut, je veux contribuer en marquant des buts. »

Pariez que cette fois-ci, elle jouera plus que 59 minutes.

Soccer féminin : match Canada–Nouvelle-Zélande, jeudi 11 h (heure de Montréal)