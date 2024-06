Canada 2 – Mexique 0 Evelyne Viens marque des points juste avant les Jeux olympiques

Lorsque la meilleure buteuse de l’histoire du soccer, Christine Sinclair, a annoncé sa retraite de l’équipe canadienne, l’hiver dernier, on se demandait comment ses coéquipières allaient réagir. Les inquiétudes étaient d’autant plus grandes qu’à la Coupe du monde, quelques mois plus tôt, les Rouges n’avaient même pas survécu au premier tour.