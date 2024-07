On a eu l’impression, en regardant l’Euro depuis un mois, que toutes les équipes avaient étudié, assimilé puis singé les tactiques ultraconservatrices de la Grèce, improbable championne européenne il y a 20 ans. Des Bleus ennuyeux comme un jour de pluie à Düsseldorf. Des Oranje jouant la trappe à Dortmund. Toutes les sélections nationales s’adonnant à de l’antijeu, d’une prudence extrême, sans panache ni imagination.

Toutes ? Non ! Une patrie d’irréductibles jugadores résiste encore et toujours au pragmatisme cynique qui mine actuellement le soccer international. L’Espagne, figure tutélaire du jogo bonito européen, dont le tiki-taka a retrouvé son sens (vers le but), a sauvé elle seule l’honneur d’une compétition terne et poussive.

La Roja fut, de loin, l’équipe la plus séduisante de cet Europudding allemand. Rouge, couleur passion, comme chantait l’autre. À l’image de ce splendide but de la jeune sensation du tournoi, Lamine Yamal, 17 ans ce samedi, face à la France. Décomplexée, aventurière, inventive.

Ce n’était pourtant pas, sur le papier, une Espagne qui faisait rêver. En demi-finale, l’ingénieux sélectionneur Luis de la Fuente alignait Jesús Navas, qui a plus du double de l’âge de Yamal et qui, à bientôt 39 ans, est le dernier rescapé de la grande Espagne double championne d’Europe et du monde de 2008-2012.

Cette Roja-ci compte peu de joueurs de la trempe de Casillas, Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol, Ramos, Piqué, Xabi Alonso, David Silva, Fàbregas, Torres ou Villa, à l’époque où le noyau de l’équipe nationale se composait essentiellement de joueurs du Real Madrid ou du FC Barcelone.

À l’exception de Yamal, Rodri et Carvajal (et en l’absence de Pedri, de nouveau blessé), les cadres de la sélection appartiennent à des clubs moins prestigieux. Aymeric Laporte a succombé à l’appel des sirènes d’Al-Nassr en Arabie saoudite, Dani Olmo souhaite quitter Leipzig en Bundesliga pour remporter des trophées, le Basque Nico Williams reste pour l’instant fidèle à l’Athletic Bilbao malgré les appels de phares du Barça.

Ces joueurs sont au cœur de la réussite espagnole en Allemagne. Tout comme Fabián Ruiz, qui, la saison dernière au Paris Saint-Germain, n’a été que l’ombre du milieu de terrain créatif et audacieux que l’on a vu en sélection nationale ces dernières semaines. À l’opposé de la plupart des joueurs, qui semblaient exténués par une trop longue saison en club.

Les Espagnols n’ont peut-être pas le pedigree des adversaires anglais, qu’ils affronteront dimanche en finale à Berlin, mais sur la foi de leur parcours à cet Euro, ils sont les favoris.

L’Angleterre se trouvera ravie de ce statut de négligée, après la finale perdue à Wembley aux tirs au but face à l’Italie, il y a trois ans. Une Angleterre le plus souvent neurasthénique en Allemagne – sauf pour une petite demi-heure face aux Pays-Bas –, ayant développé une manie de gagner lorsqu’elle est poussée dans ses derniers retranchements.

Sauvée des eaux par le prodigieux Jude Bellingham, qui nous a offert le but du tournoi, un ciseau renversé à la toute dernière seconde du huitième de finale contre la Slovaquie ; égalisant par Bukaya Sako à la 80e minute du quart face à la Suisse, remporté aux tirs au but ; puis de nouveau victorieuse grâce à un but d’Ollie Watkins préparé par Cole Palmer à la 90e minute de la demi-finale face aux Néerlandais.

PHOTO ADRIAN DENNIS, AGENCE FRANCE-PRESSE Ollie Watkins a marqué le but vainqueur pour l’Angleterre lors de la demi-finale contre les Pays-Bas.

Le sélectionneur Gareth Southgate venait d’envoyer le duo sur le terrain, en remplacement de Harry Kane, meilleur buteur d’Europe la dernière saison (ex æquo avec Kylian Mbappé) grâce à ses 44 buts pour le Bayern Munich, et de Phil Foden, meilleur joueur du match et de la saison en Premier League.

Les sceptiques (dont j’étais) ont été confondus. Southgate, jusque-là conspué pour son conservatisme par l’Angleterre tout entière, est passé instantanément de paria à génie tactique digne d’être fait chevalier par le roi. Comme le vent tourne vite à Londres.

En 2018, le complet trois-pièces de Southgate est devenu emblématique du succès inespéré de l’Angleterre, demi-finaliste à la Coupe du monde en Russie. Six ans plus tard, on demandait sa tête avant une autre demi-finale d’un tournoi majeur. Après sa victoire, on le mettait sur le même piédestal qu’Alf Ramsay, légendaire sélectionneur du seul sacre mondial des Three Lions, à Wembley en 1966.

L’Angleterre, comme on dit, est « due ».

Elle compte dans ses rangs des joueurs qui évoluent dans le championnat le plus riche et le plus relevé de la planète, et qui se sont développés au contact des meilleurs footballeurs au monde. Ils ont pour plusieurs l’habitude de gagner en club.

Foden, Kyle Walker et John Stones ont remporté le triplé Ligue-Coupe-Ligue des champions avec Manchester City l’an dernier. Gareth Southgate a tellement l’embarras du choix qu’il s’est passé de leur coéquipier Jack Grealish, qui serait du onze partant de n’importe quelle autre sélection à ce tournoi (à l’exception peut-être de la France). Kobbie Mainoo, l’une des révélations de cet Euro avec Yamal et le Néerlandais Xavi Simons, a largement contribué à la récente victoire de Manchester United en FA Cup.

Jude Bellingham, nommé meilleur joueur de la saison en Liga espagnole – qu’il a remportée ainsi que la Ligue des champions à sa première saison au Real Madrid –, devrait obtenir à 20 ans le Ballon d’or du joueur de l’année si l’Angleterre est sacrée championne d’Europe dimanche.

Il y a trois ans, Luke Shaw a marqué dès la deuxième minute de la finale face aux Italiens et les Anglais ont aussitôt cessé de jouer. Ils ont préféré tenter de ne pas perdre plutôt que d’essayer de gagner. À sa deuxième finale européenne consécutive, Southgate, l’Englishman flegmatique, adoptera-t-il un nouveau schéma tactique ? Si près du but, Luis de la Fuente, l’entrenador au nom de danseur de flamenco, se fera-t-il précautionneux ? Le pragmatisme aura-t-il raison ? Ou assistera-t-on au triomphe de la passion ?