(Paris) La Seine n’est pas qu’un long fleuve tranquille.

Ces jours-ci, c’est plutôt une source d’intrigues. Dans une fiction sur Netflix, on dit qu’elle accueille un requin affamé et désireux de manger un triathlonien au petit-déj. Dans la réalité, on l’analyse comme un patient malade. La qualité de son eau fait l’objet d’articles quotidiens. Les Parisiens sont d’ailleurs rendus des experts du débit en mètres cubes par seconde, ou encore des UFC/100 ml.

Les UFC ?

Les unités formant une colonie. Un indice qui calcule le nombre de bactéries et de champignons dans l’eau. En gros, plus le chiffre est élevé, pire c’est. Au-delà de 1000 UFC/100 ml pour E. coli : drapeau rouge. Il faudrait reporter, déplacer ou annuler la portion de nage du triathlon, ainsi que la compétition de natation en eau libre.

Au printemps, les chiffres étaient affolants. On a vu des 6000, même des 7000 UFC/100 ml. Depuis, c’est redescendu. Suffisamment pour que la ministre des Sports et la maire de Paris plongent dans le fleuve, ces derniers jours, le temps d’une saucette. Elles tenaient à rassurer les sceptiques – et un peu, aussi, à justifier les 2 milliards de dollars que coûte ce projet fou de permettre la baignade dans la Seine.

PHOTO JAMES HILL, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES La maire de Paris, Anne Hidalgo, s’est baignée dans la Seine la semaine dernière.

Je vous rassure, les triathloniens canadiens sont prêts. Des médecins et des diététistes ont créé un protocole pour minimiser les risques des athlètes de tomber malades.

Maintenant que vous voilà informés, LA grande question.

Vous baigneriez-vous dans la Seine ?

« Non ! », tranche Jérôme Chaïb.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE La Seine à quelques jours du début des Jeux olympiques de Paris

Jérôme Chaïb, c’est « ze » historien de la Seine. Il lui a consacré trois livres. Il en parle avec la même passion que Ricardo s’emballe pour la cuisine.

« C’est vrai que la qualité de l’eau s’est améliorée récemment », concède-t-il.

On a des stations d’épuration qui, même si elles ne fonctionnent pas toujours très bien, retiennent une partie des rejets. Mais entendons-nous : ces usines ne rejettent pas de l’eau minérale dans la Seine non plus. Jérôme Chaïb, historien

La Seine a déjà été plus propice aux activités nautiques. Pendant des siècles, elle fut un pôle majeur de loisirs. On y canotait. « L’auteur Guy de Maupassant était un grand adepte. » On y pêchait. « Jusque dans les années 1930, il y avait des poissons extraordinaires. Juste dans le secteur de Rouen, on pêchait cinq tonnes de saumon par année. »

PHOTO FOURNIE PAR JÉRÔME CHAÏB Des pêcheurs sur la Seine, en des temps où il y avait des « poissons extraordinaires » dans le fleuve.

Et, bien sûr, on s’y baignait.

« Les gens y allaient pratiquement davantage qu’à la mer, raconte Jérôme Chaïb. Pour ceux qui n’avaient pas les moyens de se déplacer, c’était plus proche. Les baigneurs trouvaient aussi que l’eau était douce, et qu’il y avait peu de vagues. C’était rassurant. »

La baignade était principalement récréative. « Elle se faisait de façon spontanée au milieu des arbres et des saules, au bord de l’eau. Il y avait aussi des bains froids où on pouvait apprendre à nager. Gustave Flaubert [auteur de Madame Bovary] a d’ailleurs appris à nager de cette façon-là. »

À la fin du siècle, les loisirs sportifs deviennent de plus en plus compétitifs. En 1900, le fleuve accueille des épreuves de natation des Jeux olympiques de Paris, alors connus sous le nom de « concours internationaux d’exercices physiques et de sports ». Une des épreuves consiste à nager 60 mètres la tête sous l’eau. Les nageurs reçoivent un point par mètre parcouru, et deux points par seconde passée dans l’eau. Le Français Charles Devendeville gagne la médaille d’or, avec 185 points. Non, il n’est pas mort de la gastro. Il est plutôt tombé au front, 14 ans plus tard, pendant la Première Guerre mondiale.

Entre les deux grandes guerres, un ministre de l’Éducation, Jean Zay, insiste pour former les Français à la nage. Il juge cet apprentissage essentiel. « Beaucoup de villages au bord de la Seine ont alors développé des petites piscines alimentées par les eaux du fleuve, explique Jérôme Chaïb. On créait un barrage qui empiétait sur la Seine, puis on ajoutait des plongeoirs. C’est comme ça que les jeunes apprenaient à nager. »

PHOTO FOURNIE PAR JÉRÔME CHAÏB Une des piscines construites sur la Seine dans la première moitié du XXe siècle

Après la Seconde Guerre mondiale, la qualité de l’eau s’est rapidement détériorée.

« Il y avait déjà toutes sortes de choses sales dans la Seine, comme les épandages agricoles et les eaux usées. Lors de la grande crue de 1910, les poubelles de Paris se sont vidées dans la Seine. » Mes excuses aux lecteurs qui lisent ces lignes en déjeunant. « Mais à partir des années 1950, la Seine est devenue un tel égout que le loisir, c’était terminé », se désole l’historien.

Les piscines ont disparu. Les usines se sont multipliées.

« C’était très pratique d’avoir des industries sur les bords de la Seine, car on pouvait transporter les matières premières sur l’eau. Jusque dans les années 1980, c’était très facile de jeter les déchets de production dans le fleuve. Tous ces rejets consommaient une quantité phénoménale d’oxygène. »

La Seine était alors jugée cliniquement morte.

« Des millions de poissons morts dérivaient sur le fleuve. Je l’ai vu quand j’étais gamin. […] Sur les bords de la Seine, ça sentait extrêmement mauvais. Tout le monde fuyait le fleuve. C’était devenu un repoussoir. »

Avec les Jeux de Paris, les gouvernements se sont donné comme défi de dépolluer la Seine. Du moins, suffisamment pour que les citoyens puissent s’y baigner, comme les Viennois peuvent le faire dans le Danube. Un projet pharaonique de 2 milliards de dollars qui suscite la controverse, étant donné sa réussite encore incertaine.

« Ce n’est pas inutile de dépolluer la Seine, mais [ce projet] reste une petite goutte d’eau dans la mer », estime Jérôme Chaïb. N’empêche, « la demande en oxygène est moins importante. Cela a permis à des poissons de revenir dans le fleuve. Aujourd’hui, quand on pêche un saumon, on s’extasie ».

Et les requins ? Rôdent-ils vraiment dans la Seine ?

« Non, assure-t-il. Mais quelqu’un a déjà pêché un esturgeon de 212 kg ! »

Un record qui ne risque pas d’être battu dans la prochaine quinzaine.