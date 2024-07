(Paris) C’est un sport intense, rapide et facile à comprendre. Il se joue à l’intérieur et ne coûte presque rien. Tout pour nous plaire. Alors pourquoi le handball est-il si peu populaire chez nous ?

Ne cherchez pas nos équipes nationales aux Jeux de Paris, elles n’y sont pas. La dernière fois que le Canada s’est qualifié pour le Championnat du monde, c’était en 1997. « À l’époque, les Canadiennes pouvaient battre les Françaises », se souvient Christian Latulippe, entraîneur-chef de l’équipe masculine. Aujourd’hui ? Les Françaises sont championnes du monde, alors que les Canadiennes doivent payer pour jouer avec l’équipe nationale.

« À part les États-Unis et nous, je ne connais aucun autre pays où les athlètes doivent payer pour représenter leur pays », déplore l’entraîneuse-chef de l’équipe féminine, Nathalie Brochu. Christian Latulippe est tout aussi franc.

« L’Amérique du Nord, nous sommes le tiers-monde du handball. »

Ça n’a pas toujours été ainsi.

Après les Jeux de Montréal, le handball a connu un âge d’or au Québec. Au début des années 1980, la fédération provinciale comptait près de 80 000 membres. Les parties des équipes locales, au centre Pierre-Charbonneau, attiraient jusqu’à 2000 spectateurs. La Presse dépêchait même des journalistes pour couvrir les matchs.

Jusqu’au milieu des années 1990, le handball était enseigné à grande échelle. Je fais partie de la génération qui en a profité. Chaque année, à mon école secondaire, les professeurs d’éducation physique organisaient un grand tournoi pour les finissants. Ça reste un des beaux souvenirs de mon adolescence. Sauf qu’au même moment, dans les classes d’université, le handball disparaissait lentement de la formation des futurs enseignants, au profit de nouveaux sports à la mode, comme le kinball. À partir de là, le déclin du handball fut rapide. Entre 1995 et 2000, le nombre de joueurs affiliés au Réseau du sport étudiant du Québec est passé de 2659 à… zéro.

« Le handball a disparu des écoles. Les nouveaux profs ne sont pas formés pour le montrer. Aujourd’hui, il ne reste que trois programmes de sports-études », explique la directrice générale de Handball Québec, Michelle Lortie.

Nathalie Brochu est bien placée pour en témoigner. En plus de diriger l’équipe féminine du Canada, elle est enseignante.

Pour que le handball entre dans une école, ça prend quelqu’un [de l’école] qui y croit. Souvent, ce sont d’anciens joueurs de handball. Sauf que les anciens joueurs ne sont pas tous des profs d’éducation physique. Nathalie Brochu

Résultat : Handball Québec ne compte que 2700 joueurs licenciés. Et comme les deux tiers des joueurs au pays proviennent du Québec, ça vous donne une idée de l’étroitesse du bassin dans lequel Nathalie Brochu et Christian Latulippe peuvent piger pour les équipes nationales. À titre comparatif, en France, il y a 500 000 handballeurs. Juste dans le club de troisième division que dirige Christian Latulippe, l’Élite Val-d’Oise, ils sont 600.

« Après les Jeux de 1976, on a raté des étapes de développement, analyse-t-il. On n’a pas été financés par Sport Canada à la hauteur des ambitions, ou de ce que ça prenait. On n’avait pas assez de provinces qui participaient ni de licenciés. Ici, en France, les villes, les départements, les régions, tous donnent un peu d’argent pour le sport. Au Canada, on en a surtout pour les sports professionnels. Les modèles sont différents. »

Pour vous dire à quel point Handball Canada est pauvre, la fédération ne compte qu’un seul employé rémunéré. Ni Christian Latulippe ni Nathalie Brochu ne touchent un salaire pour diriger les équipes nationales. « L’année dernière, avec les qualifications pour les Jeux olympiques et les Championnats du monde, j’ai dû prendre congé de mon travail, explique Nathalie Brochu. J’ai eu une perte salariale de 10 000 $. Pourquoi je fais cela ? Parce que je considère que les femmes au Canada méritent un encadrement sain et sécuritaire, qui leur permet de vivre une expérience extraordinaire. C’est ça, ma drive. Sinon, je jardinerais ! »

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Handball Québec ne compte que 2700 joueurs licenciés comparativement à 500 000 handballeurs en France. Sur la photo, un match entre des équipes de l’Alberta et du Québec aux Championnats canadiens de handball à Montréal en juin dernier.

Le handball canadien, dit-elle, repose « à 1000 % » sur le travail des bénévoles. « Pour faire rouler l’équipe nationale, je recrute des gens parmi mes contacts. La préparatrice physique est une ancienne qui redonne à son sport. La préparatrice mentale, on a participé aux Jeux panaméricains ensemble. Le chum de ma gardienne a étudié en technologie. C’est lui qui s’occupe des montages vidéo. Ça nous permet d’offrir un encadrement remarquable, mais ça s’essouffle. »

L’année dernière, son équipe a terminé au deuxième rang de la qualification continentale pour le Championnat du monde. C’était la première médaille canadienne en 26 ans. La fois précédente, Nathalie Brochu était dans la formation – comme joueuse. « Je suis la dernière joueuse à avoir reçu une subvention [carding]. »

Maintenant, les athlètes doivent payer de leur poche pour représenter le Canada. Le tournoi de qualification continental a coûté 2200 $ à chaque joueuse. « Ça ne compte pas la perte salariale », précise Nathalie Brochu.

« Ailleurs, sauf aux États-Unis, l’État paye les dépenses, indique Christian Latulippe. Ça affecte nos résultats. On fait une sélection qui n’en est pas vraiment une. On prend ceux qui ont de l’argent pour payer leur billet. On ne peut convaincre tous les meilleurs joueurs de mettre 2700 $ pour représenter le Canada. On sait qu’on pourrait avoir une meilleure équipe sur le terrain que la situation actuelle. »

En plus d’être sous-financé, le handball canadien fait face à un autre enjeu : la taille des gymnases. C’est que le sport se pratique sur une surface de 40 mètres sur 20 mètres. L’équivalent d’un gymnase triple, comme on en trouve dans nos cégeps et universités. Or, dans les écoles secondaires, c’est loin d’être la norme.

« C’est un obstacle majeur », estime Nathalie Brochu. « On a adapté le sport pour les plus jeunes. Dans les catégories benjamin et cadet, on joue dans un gymnase double. Après, il y a des clubs dont la survie dépend de leur entente avec le seul plateau de la région. Ailleurs, ce n’est pas comme ça. J’ai joué trois ans au Danemark. Je suis allée en Europe, aux États-Unis, en Amérique centrale. Partout, ils ont des complexes sportifs avec des gymnases de 40 mètres. » Lueur d’espoir : ce sera le cas pour les nouveaux édifices du programme Lab-école.

Malgré tous les problèmes, les deux entraîneurs sont toujours au poste. Ils continuent de rêver à des jours meilleurs. « Lors des deux derniers Jeux panaméricains, on a réussi à battre des équipes qui avaient de l’argent », se réjouit Nathalie Brochu.

Christian Latulippe s’inspire des succès récents d’autres programmes nationaux. « Avant, le basketball masculin existait peu au Canada. L’émergence de certains joueurs dans la NBA lui a permis de se qualifier pour les Jeux pour la première fois depuis 2000. Au soccer, les Canadiens ont réussi une première qualification pour la Coupe du monde depuis 1986. Il faut trouver une génération de jeunes athlètes, des gens motivés à trouver du financement, et développer le sport ailleurs qu’au Québec et en Alberta. Ça prend du dynamisme à la tête des fédérations. Le handball est un sport rapide. Spectaculaire. Les parties ne sont pas très longues, environ une heure et quart. Il a tout pour plaire. »