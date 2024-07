(Paris) C’est le plus grave scandale de tricherie au Canada depuis le dopage de Ben Johnson. Des actes d’espionnage qui impliquent nos deux équipes nationales de soccer, et qui ternissent un des plus beaux succès de l’histoire olympique canadienne : la médaille d’or des femmes aux Jeux de Tokyo.

Aux grands maux, les grands moyens.

Ottawa doit intervenir.

Comment ? Il existe plusieurs options. Pour le scandale de dopage dans l’athlétisme canadien, à la fin des années 1980, le gouvernement avait déployé la totale. Une commission d’enquête. C’est un mécanisme habituellement réservé aux questions nationales les plus importantes, comme le scandale des commandites ou le sort des femmes autochtones disparues et assassinées. Plus récemment, pour faire la lumière sur le camouflage d’un viol collectif à hockey Canada, les parlementaires ont utilisé un autre levier, le Comité permanent du patrimoine canadien.

Aux élus de choisir le meilleur processus. L’important, c’est que les responsables de Canada Soccer soient contraints de rendre des comptes à la population canadienne pour leurs gestes égoïstes, qui entachent la réputation du pays sur la scène sportive internationale.

« L’équipe d’entraîneurs de l’équipe nationale féminine a dépassé les bornes, s’est indignée la ministre fédérale des Sports, Carla Qualthrough. C’est complètement inacceptable. Les Canadiens et Canadiennes s’attendent à bien plus de vous, et les athlètes méritent bien mieux. »

Dans les 72 dernières heures, on a d’abord appris qu’un employé de Canada Soccer a opéré un drone pour espionner un entraînement des Néo-Zélandaises, premières adversaires des Canadiennes aux Jeux de Paris. Puis on a su qu’il avait espionné un deuxième entraînement.

Puis le Globe and Mail a mis la main sur un message texte compromettant d’une entraîneuse adjointe. Puis une enquête de TSN a révélé que Canada Soccer espionne ses rivaux depuis longtemps. Selon les sources du journaliste Rick Westhead, ce fut notamment le cas pendant les Jeux de Tokyo, où les Canadiennes, négligées, ont remporté la médaille d’or. TSN a aussi vu la correspondance d’un entraîneur de l’équipe féminine, dans laquelle sont évoqués des actes d’espionnages envers le Costa Rica, la Corée du Sud et Trinité-et-Tobago. Parfois, ces actes étaient commis par des employés de la fédération. D’autres fois, par des contractuels.

Pour le Comité olympique canadien, qui refusait jusque-là d’expulser l’entraîneuse-chef Bev Priestman des Jeux de Paris, l’enquête de TSN a été la goutte de trop. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le COC a retiré Priestman de sa délégation, avec un billet aller simple pour le Canada. Canada Soccer l’a aussi suspendue. L’équipe masculine, elle, est maintenant visée par au moins deux allégations. Une contre les États-Unis, en 2019. L’autre contre le Honduras, en 2021.

Ce ne sont pas les questions qui manquent.

Qui a mis le programme d’espionnage en œuvre ? Qui l’a autorisé ? Qui l’a supervisé ?

Qui, chez Canada Soccer, a embauché des espions ? Combien les payait-on ? Avec quelle enveloppe budgétaire ?

Dans son rapport annuel de 2023, Canada Soccer précise la provenance de ses sources de revenus. 11 % de ses fonds proviennent de subventions gouvernementales. Est-ce que l’argent de nos impôts a servi à acheter des drones pour espionner les adversaires ?

Et les cotisations que vous payez en inscrivant vos enfants dans un club local, Canada Soccer s’en est-il servi pour embaucher des espions ?

Restez avec moi, je n’ai pas terminé.

Ça dure depuis combien d’années ? TSN affirme que l’équipe masculine a employé un drone pour épier un entraînement à huis clos des Américains dès 2019. Le Canada a-t-il aussi triché lors du tournoi de qualification pour la Coupe du monde de 2022 ? Pendant ladite Coupe, au Qatar ? Parce que les sources de TSN sont catégoriques : l’équipe féminine, elle, a espionné d’autres équipes à la Coupe du monde de 2023, ainsi qu’aux Jeux olympiques de Tokyo, en 2021.

Ratissons plus large.

Qu’en est-il de nos équipes nationales juniors ? Se prêtent-elles aussi à des actes d’espionnage ? Car l’opérateur du drone qui s’est fait arrêter la police à Saint-Étienne et qui a été condamné à huit mois de prison avec sursis, Joseph Lombardi, est un vétéran des équipes U17 et U20. Selon le site de la fédération, il les a accompagnées dans au moins six tournois internationaux, et il est associé au groupe d’entraîneurs du programme national féminin des jeunes depuis 2012.

J’aimerais bien entendre Bev Priestman témoigner. Plus tôt cette semaine, elle a déclaré au Comité olympique canadien « ne pas être au courant » des gestes d’espionnage. Sûrement. J’imagine aussi que le ciel est vert, que les poules ont des dents et que je suis un bichon maltais. Et l’ex-entraîneur des équipes masculine et féminine, John Herdman, aujourd’hui à Toronto FC, que savait-il ?

Je vous rassure, les journalistes lèveront chaque pierre sur leur chemin, comme c’est le cas depuis trois jours. Il reste que nous ne disposons pas d’autant de leviers qu’Ottawa. Nous ne pouvons pas contraindre des témoins à comparaître, recueillir des preuves sous serment ou exiger des documents.

Peut-être que d’autres fédérations nationales font comme Canada Soccer. Voire pire. Ça n’excuse pas la tricherie à laquelle nous sommes confrontés, deux ans avant d’être le pays-hôte de la Coupe du monde masculine de soccer.

C’est laid.

Très laid.

Lavons notre linge sale le plus vite possible, avant que la visite arrive.