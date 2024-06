Comment voler le spectacle à Las Vegas ?

Vous invitez la reine de la ville. Vous lui confiez l’annonce de la sélection de l’espoir le plus électrisant de l’équipe depuis longtemps. Puis vous terminez la soirée en offrant une chance à un centre francophile dont l’histoire personnelle saura émouvoir même le partisan le plus endurci.

Jackpot !

Bon, on ne sait pas encore ce que ça donnera sur la glace dans cinq ans. Mais le temps d’une soirée, vendredi, le Canadien a brillé aussi fort que les néons de la Strip.

« Nous sommes honorés d’accueillir sur la scène notre plus grande fan, la seule et unique Céline Dion », s’est d’abord emballé le directeur général Kent Hughes lors de la première sélection de son équipe. La diva, radieuse, a émergé des coulisses de la Sphère au bras de son fils René-Charles. Une rare sortie publique pour la star québécoise, qui souffre du syndrome de la personne raide. Le commissaire Gary Bettman n’était pas peu fier de l’accueillir sur la grande scène.

« Je suis excitée. Je suis une hockey mom ! », a-t-elle lancé, avant de prendre son temps pour annoncer avec théâtralité l’identité du premier choix du Tricolore, Ivan Demidov.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Encore là, une belle surprise. Ça faisait plusieurs semaines que les échos d’aréna l’associaient au Canadien. Encore fallait-il que l’espoir russe soit disponible au cinquième rang. C’était loin d’être assuré. Car avez-vous vu ses clips sur l’internet ? Je vous le jure, c’est du grand art.

Ivan Demidov a un sens du jeu inné, une agilité étonnante et des mains exceptionnelles. Son style rappelle un peu celui d’un autre Artiste qu’on a bien aimé à Montréal, Alex Kovalev. Il faut voir ses feintes à haute vitesse, dans les espaces restreints. Ça explique comment il a pu réussi à maintenir une moyenne de deux points par match, la saison dernière, en Russie. Maintenant, une petite mise en garde avant de couler illico sa statue de bronze devant le Centre Bell. Contrairement à Matvei Michkov l’année précédant sa sélection, Demidov n’a pas passé la majorité de la dernière saison dans la première division russe. Il évoluait plutôt dans la ligue junior du pays, avec des adolescents et de jeunes adultes. Il faudra voir comment il adaptera son jeu contre des vétérans dans la KHL, l’hiver prochain, puis en Amérique du Nord, probablement l’année suivante.

N’empêche que sur papier, les partisans du Canadien ont de quoi s’enthousiasmer. Ivan Demidov est le type de joueur auquel rêvent toutes les organisations.

Sur les ondes de TVA Sports, le directeur du recrutement chez le Canadien, Martin Lapointe, se demandait même si sa nouvelle recrue n’était pas l’attaquant le plus talentueux de sa cohorte. Demidov possède aussi un profil complémentaire à ceux des autres ailiers du club. Il n’est pas un compteur naturel, comme Cole Caufield. Il n’est pas un joueur aussi physique que Juraj Slafkovsky. C’est plutôt un fabricant de jeux comme il y en a trop peu parmi les ailiers de l’organisation.

À court terme, Demidov se développera à Saint-Pétersbourg. À moyen terme, soyez assurés que le Canadien lui donnera toutes les chances de s’établir sur un de ses deux premiers trios, ainsi que sur la première vague d’avantage numérique.

Avec son autre choix de premier tour, le CH a repêché Michael Hage, auquel s’attacheront rapidement les partisans montréalais. Ce joueur de centre ontarien, partisan du Tricolore depuis son enfance, a des racines ici. Ses grands-parents habitent à Montréal. Son français est d’ailleurs impeccable.

Hage a eu la douleur de perdre son père dans un accident tragique, l’année dernière. Malgré cette épreuve, il vient de terminer au quatrième rang des marqueurs de l’USHL. Comme avec Demidov, ne vous attendez pas à une contribution rapide.

Hage ne jouera pas à Montréal l’automne prochain, et probablement pas le suivant non plus. Il sera un projet à long terme, comme le sont pas mal tous les joueurs sélectionnés autour du 21e rang.

Enfin, petit bémol dans cette soirée chargée d’émotions : le Canadien a été incapable d’échanger un de ses défenseurs pour de l’aide immédiate en attaque. Les conditions gagnantes ne semblent pas être réunies. Il faut reconnaître qu’il y avait beaucoup de bons défenseurs dans le repêchage, et qu’il y en aura d’autres disponibles lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, lundi. C’est embêtant. Échanger un défenseur reste la meilleure option du Canadien pour acquérir des renforts à l’attaque et progresser dans sa reconstruction – en attendant Demidov.