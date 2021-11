Des vétérans sont blessés. D’autres déclinent. Les patrons cherchent des solutions. Le Canadien a besoin d'une étincelle.

Un portrait sombre ?

Oui. Sauf que dans chaque crise, il y a aussi des occasions à saisir. Les fondations bougent. Des postes deviennent vacants. Des responsabilités sont redistribuées. C’est une occasion en or, pour les jeunes joueurs, de prouver qu’ils méritent d’être titularisés à court, moyen et long terme. Peut-être même jusqu’à l’infini – et plus loin encore !

Voici cinq espoirs du Canadien qui auront une chance, au cours des prochaines semaines, de faire leur place dans l’alignement.

MATTIAS NORLINDER

En mars, Jeff Petry était parmi les favoris pour remporter le trophée Norris. Depuis ? Tout s’écroule. Aucun but en 43 matchs. Un seul lors de ses 66 dernières parties. Petry est aussi le joueur ayant commis le plus de revirements dans la LNH cette saison. Des statistiques désastreuses pour un défenseur numéro un. Ou deux.

Le problème ? Tout indique que son déclin est irréversible. Petry a 33 ans. Dans trois semaines, il en aura 34. Historiquement, c’est l’âge auquel régressent la plupart des défenseurs offensifs dans la LNH.

DÉFENSEURS AVEC UNE SAISON DE 40 POINTS OU PLUS

(dans l’histoire de la LNH)

À 30 ans : 69

À 31 ans : 56

À 32 ans : 57

À 33 ans : 38

À 34 ans : 23

À 35 ans : 20

À 36 ans : 15

À 37 ans : 10

Source : Quant Hockey

L’inefficacité de Petry est particulièrement frappante en supériorité numérique. Au cours des quatre dernières saisons, le défenseur américain a récolté 60 points en surnombre. Cette année ? Aucun, malgré un temps de jeu enviable. Sa léthargie est la pire parmi tous les défenseurs du circuit.

DÉFENSEURS BLANCHIS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE

Jeff Petry, Canadien : 43 min 37 s

Vince Dunn, Kraken de Seattle : 26 min 14 s

P. K. Subban, Devils du New Jersey : 24 min 20 s

Ty Smith, Devils du New Jersey : 24 min 00 s

Jacob Trouba, Rangers de New York : 20 min 37 s

Dominique Ducharme et ses adjoints sont lucides. Ils consultent les mêmes sommaires que nous. Ils arrivent aux mêmes constats que nous. C’est pourquoi, depuis deux semaines, ils ont réduit de moitié le temps de jeu de Petry en surnombre.

Qui en a profité ? Chris Wideman. Le joueur de 31 ans a obtenu une chance inespérée de se faire valoir. Jusqu’à cinq minutes par partie sur les unités spéciales. Résultat : bof. Pas super emballant. Tout indique qu’il sera d’ailleurs retranché de l’alignement, jeudi soir.

À qui la chance, maintenant ?

Peut-être Mattias Norlinder. Avertissement : le jeune défenseur de 21 ans n’est pas réputé pour être un modèle d’efficacité dans sa zone. Pour tout vous dire, ça pourrait être un peu compliqué à forces égales. Par contre, c’est un bon passeur, un bon patineur, et il est capable d’évoluer tant à gauche qu’à droite. Considérant l’état lamentable des unités spéciales en surnombre, et le manque d’options, il pourrait profiter d’un essai dans un avenir pas trop éloigné.

ALEXANDER ROMANOV

Petry joue 24 minutes par match. Ben Chiarot, 23. Des sommets en carrière. C’est beaucoup. Pariez que Ducharme serait très heureux de mieux répartir le temps de jeu de ses défenseurs. Sauf que la confiance, ce n’est pas un droit. Ça se mérite.

Brett Kulak monte en grade. Depuis un mois, son temps de jeu est passé de 14 à 18 minutes par rencontre. À l’inverse, celui d’Alexander Romanov a diminué de deux minutes par match. Le jeune Russe doit mieux tirer profit de l’instabilité actuelle. Comment ? En améliorant sa lecture du jeu, et en réduisant ses erreurs de positionnement. Les minutes sont là, à lui d’aller les chercher.

RYAN POEHLING

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Ryan Poehling

Cédric Paquette en arrache, Mathieu Perreault est blessé et Adam Brooks vient d’être réclamé au ballottage. Toutes les conditions sont réunies pour que Ryan Poehling devienne enfin un centre titulaire avec le Canadien. Son audition, depuis quatre matchs, est encourageante. L’Américain de 22 ans a même eu droit à un essai en supériorité numérique la semaine dernière. Pour rester dans l’alignement lors du retour au jeu des vétérans, Poehling devra continuer de jouer avec énergie, et prouver qu’à l’occasion, il peut contenir les gros trios adverses.

MICHAEL PEZZETTA

Sa chance, c’est maintenant. Il ne lui reste que quelques matchs pour vendre sa salade. Mike Hoffman et Paul Byron reviendront ensuite au jeu, et là, ça va jouer du coude pour une place sur les ailes. Pour éviter un aller simple vers le métro Montmorency, Pezzetta devra se rendre indispensable. Il devra prouver, soir après soir, que ses atouts sont uniques au sein de l’organisation. Laisser tomber les gants ne suffira pas. Il devra en plus générer des chances de marquer ou neutraliser l’adversaire.

CAYDEN PRIMEAU

Tut, tut, tut. Ne partez pas en peur. Cayden Primeau n’a que 22 ans. Seulement trois gardiens plus jeunes que lui ont disputé une partie dans la LNH cette saison. Il n’y a donc aucune urgence à lui donner les clés du Centre Bell, de la ville et de votre bonheur.

Sauf que Jake Allen est blessé. Et Carey Price est absent. Quand reviendront-ils au jeu ? Aucune idée. En attendant, Primeau obtiendra une chance de briller. Et s’il surpasse les attentes, peut-être forcera-t-il l’organisation à revoir ses plans.

Je le répète : c’est peu probable. Mais pas impossible. D’autres jeunes gardiens de 22 ans ont profité d’une promotion, récemment, et se sont démarqués.

GARDIENS PERFORMANTS DE 22 ANS

Matt Murray, Pittsburgh (2017) : 32-10-4/2,41/,923

Andrei Vasilevskiy, Tampa Bay (2017) : 23-17-2/2,61/,917

Juuse Saros, Nashville (2018) : 11-5-3/2,45/,925

Tristan Jarry, Pittsburgh (2018) : 14-6-2/2,77/,908

Alexander Georgiev, Rangers de NY (2019) : 14-13-2/2,91/,914

Mackenzie Blackwood, New Jersey (2019) : 10-10-2/2,61/,918

Ilya Samsonov, Washington (2020) : 16-6-1/2,55/,913

Jake Oettinger, Dallas (2021) : 11-8-1/2,36/,911

Si vous examinez le nombre de matchs joués, vous noterez que la plupart de ces gardiens furent d’abord réservistes. C’est probablement le plafond de Primeau à moyen terme. Je ne le vois pas dépasser Price de sitôt. Par contre, s’il entame une séquence extraordinaire, serait-ce suffisant pour ravir le titre de réserviste la saison prochaine ?

Les occasions de briller sont là.

Espoirs, profitez-en !