Du Lemaire en lui

En cette belle journée du mois d’août dernier, Jacques Lemaire est en excellente forme. Il est assis à la terrasse d’un club de golf où Serge Savard tient un tournoi à l’intention des étudiants athlètes de l’Université de Sherbrooke. On y retrouve une partie du who’s who de l’histoire contemporaine du hockey au Québec, de Marcel Dionne à Stéphane Richer, de Ronald Corey à Marc Tardif, de Guy Lapointe à Alain Côté (oui, Alain, ton but était bon !). Sans compter Michel Bergeron, avec qui Lemaire a eu de joyeuses passes d’armes dans les années 1980.