(Tokyo, Japon) Félix Auger-Aliassime contre Andy Murray. La vedette montante du tennis contre le double champion en titre qui, malgré un corps meurtri, s’accroche au rêve d’un triplé.

Ça devait être le choc du premier tour des Jeux de Tokyo. Sauf que quatre heures avant la partie, les médecins de l’équipe britannique, inquiets de l’état physique de Murray, lui ont demandé de choisir. Ou bien le simple. Ou bien le double. Mais pas les deux. Murray a choisi le double, ce qui a forcé les organisateurs à lui trouver un remplaçant de dernière minute.

Ils ont proposé sa place à un Australien.

Max Purcell.

PHOTO SETH WENIG, ASSOCIATED PRESS Max Purcell

C’est qui, lui ?

Le 190e joueur au classement mondial. Un gars surtout connu sur le circuit pour ses vidéos sur YouTube, dans lesquels il raconte les coulisses de sa vie de joueur professionnel. C’est aussi un spécialiste du double. En 2020, il a d’ailleurs remporté les Internationaux d’Australie après être issu des qualifications.

Entendons-nous : Max Purcell devait être un amuse-gueule pour Félix Auger-Aliassime. Un petit-four avant les grandes assiettes. Pourtant, très tôt dans la partie, ça s’est mis à sentir le roussi pour le joueur québécois. Il peinait à placer ses premières balles de service en jeu. Moins de 50 % de réussite dans la première manche, perdue 4-6.

Son adversaire, lui, servait très bien. Félix Auger-Aliassime a dû attendre au milieu de la deuxième manche pour réaliser un premier bris. C’était un peu tard. Purcell s’en est remis et a forcé un bris d’égalité, qu’il a facilement remporté, 7-2. L’Australien a rugi comme un lion. Le Canadien, tristounet, s’est dirigé vers le vestiaire, avant de venir nous rejoindre dans la zone mixte. Il était franchement déçu de son après-midi.

« C’est sûr que ça fait mal. Surtout qu’en venant ici, j’avais des possibilités de connaître un meilleur tournoi. De partir aussi tôt, c’est inattendu. Je suis très déçu. Ce n’est pas ça que j’espérais du tout. Ce n’est pas ça que j’imaginais dans les circonstances actuelles. »

« J’ai joué un très mauvais jeu sur mon service au premier set. Ça m’a coûté très cher. Après, je n’ai pas vraiment trouvé les solutions pour me remettre dans le match. Un peu au deuxième set, mais encore une fois, c’était insuffisant pour mon niveau de jeu aujourd’hui. »

Félix Auger-Aliassime s’est autocritiqué comme ça pendant 10 minutes. Évidemment, ce n’était pas sa première défaite. Ni sa dernière. Mais c’est clair qu’elle l’a piqué plus que les autres.

« Parfois, quand tu perds un match comme celui-là, tu ressens des choses. Tu as de la difficulté à être constant. Et même à trouver des solutions lorsque tu ne joues pas bien. C’est ce que je dois améliorer. Il y a beaucoup de parties [dans une saison]. Tous les joueurs ont des bonnes et des mauvaises séquences. Sauf que les meilleurs trouvent une façon de s’en sortir lorsqu’ils connaissent une mauvaise journée. »

Ce revers ne marque pas la fin de son parcours olympique à Tokyo. Félix Auger-Aliassime est aussi inscrit en double mixte, avec Gabrielle Dabrowski. On devine que ce n’est pas le titre qu’il visait ici. Mais comme il l’a rappelé à la fin du point de presse, ça reste une compétition olympique. « Avec Gabriella, on va tenter de faire le mieux possible. »