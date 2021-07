Chroniques

Comment ne pas trouver le baseball romantique ?

C’est l’une des meilleures scènes du film Moneyball. Dans une pièce sombre, deux dirigeants des Athletics d’Oakland (Brad Pitt et Jonah Hill) regardent la vidéo d’un espoir obèse. Le joueur frappe la balle loin. Très, très loin. Il atteint le premier but. Se rend compte qu’il a une chance pour un double. Il poursuit donc sa course. Mais il tombe. Fait trois tonneaux. Se couvre de sable. L’humiliation. Il revient au premier but en rampant comme un bébé.