(Barcelone) Un peu plus de deux ans après son frère Pau, le pivot espagnol Marc Gasol a annoncé mercredi qu’il mettait un terme à sa carrière de deux décennies parmi l’élite du basketball mondial, lors d’une conférence de presse à Barcelone.

Agence France-Presse

« Le moment est venu pour moi de prendre du recul et de transmettre tout ce que le basket m’a appris et m’a apporté », a déclaré le frère cadet de Pau (43 ans), qui avait pris sa retraite de joueur en octobre 2021.

Marc Gasol, âgé de 39 ans, restera toutefois lié au monde de basketball en tant que président du club catalan de Gérone.

« Je devais le faire, si j’avais continué à jouer, cela aurait pu avoir des conséquences graves », a-t-il ajouté, admettant que sa décision était le résultat d’un « processus long et difficile ».

« Les propositions (de contrats) que j’ai reçues ont rendu ma décision plus difficile », a-t-il reconnu, avant de se réjouir de pouvoir désormais consacrer plus de temps à sa famille.

« J’ai envie d’être un meilleur père, un meilleur mari, un meilleur ami, a-t-il continué. Le basketball vous pousse souvent à vous isoler et à ne pas être présent comme vous devriez l’être ».

Marc Gasol compte un titre de champion de la NBA avec les Raptors de Toronto (2019), ainsi que deux titres de champion du monde avec l’équipe d’Espagne (2006, 2019).

Il a également remporté deux médailles d’argent olympiques (Pékin 2008 et Londres 2012) et deux Championnats d’Europe (Pologne 2009) et Lituanie (2011), entre autres distinctions.