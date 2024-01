PHOTO MICHAEL WYKE, ASSOCIATED PRESS

Giannis Antetokounmpo et LeBron James en tête des votes

(New York) La vedette des Bucks, Giannis Antetokounmpo, et celle des Lakers, LeBron James, demeurent en tête des votes des fans pour le Match des étoiles de la NBA prévu le 18 février à Indianapolis, après le deuxième comptage dévoilé jeudi.

Agence France-Presse

Antetokounmpo arrive en tête avec 3 475 698 votes, ce qui le place en tête de la conférence Est, tandis que James est crédité de 3 096 031 votes, en tête de la conférence Ouest. Les deux vedettes ont été déjà capitaines des deux équipes opposées au précédent Match des étoiles.

Les titulaires de la 73e édition du match des étoiles seront déterminés par une formule combinant les votes du public (50 %), des joueurs (25 %) et des journalistes spécialisés (25 %).

PHOTO KIYOSHI MIO, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON LeBron James

Derrière Antetokounmpo à l’Est, sont plébiscités le MVP en titre Joel Embiid (Philadelphie) avec 2 975 987 voix, Jayson Tatum (Boston) qui en compte 2 939 663, l’arrière des Pacers Tyrese Haliburton (2 192 810) et le meneur des Hawks Trae Young (1 449 485) qui devance de peu Damian Lillard (1 414 122), coéquipier de Giannis à Milwaukee.

À l’Ouest, derrière James, on trouve le double joueur le plus utile de Denver Nikola Jokic, champion NBA en titre (2 777 068), la vedette de Phoenix Kevin Durant (2 773 809), le génie slovène des Dallas Mavericks, Luka Doncic, qui compte 2 508 618 suffrages et Stephen Curry (2 126 037), quadruple champion NBA avec les Warriors.

Le Match des étoiles 2024 se déroulera dans sa traditionnelle configuration Est/Ouest, la NBA ayant abandonné la formule utilisée lors des six dernières saisons, avec deux joueurs ayant obtenu le plus de votes choisissant leur équipe à partir d’un tirage au sort des joueurs nommés comme titulaires.