(Toronto) Jaylen Brown a inscrit 23 points pour mener les Celtics de Boston vers un gain de 108-105 contre les Raptors de Toronto, vendredi soir, gâchant l’entrée en scène de la formation torontoise dans le tournoi intra-saison de la NBA.

Abdulhamid Ibrahim La Presse Canadienne

Jayson Tatum a ajouté 17 points pour les Celtics (10-2), qui ont signé une cinquième victoire de suite. L’équipe de Boston a aussi porté sa fiche à 2-0 dans la phase de groupes du tournoi intra-saison de la NBA, ce qui la place au sommet du Groupe C dans l’Est.

Le tournoi intra-saison est une nouveauté cette saison dans la NBA.

Pascal Siakam et Dennis Schroder ont chacun fourni 23 points pour les Raptors (5-7) qui ont revêtu leur nouvel uniforme spécial noir et or. Le terrain a aussi été peinturé en noir et gris.

Le prochain match des Raptors dans le tournoi de la Coupe NBA aura lieu à Orlando, contre le Magic, le 21 novembre.

Gary Trent fils, qui effectuait un retour au jeu après une absence de trois matchs en raison d’une blessure au pied, et Siakam ont inscrit les 17 premiers points des Raptors dans le match. La formation torontoise menait d’ailleurs 24-16 avec 5 : 22 à jouer au premier quart.

Cependant, les Raptors ont perdu de leur allure de train lorsque les arbitres ont décerné une troisième faute à Siakam. Malgré une contestation de l’entraîneur, la décision a été maintenue.

Au début du deuxième quart, les Celtics ont connu une séquence de 12-2, marquée par un dunk de Sam Hauser, pour s’emparer de l’avance dans le duel.

À la mi-temps, les Celtics ont retraité au vestiaire en avance 65-49.

Schroder a enfilé six points lors d’une séquence de 9-0 des Raptors au troisième quart. Siakam a aussi trouvé Jakob Poeltl qui a complété une belle manœuvre pour placer la formation torontoise en avance 77-76 avec 2 : 58 à faire à l’engagement.

Toutefois, leur avance aura été de courte durée, puisque les Celtics ont repris les devants 84-81 dans les derniers instants du troisième quart.

Les deux équipes se sont ensuite échangé l’avance tout au long du quatrième quart.

Avec 26,8 secondes à faire, Derrick White a réussi un tir de trois points pour donner les devants aux Celtics, ce qui a poussé les Raptors à prendre un temps d’arrêt.

Avec 11,1 secondes affichées au tableau, Scottie Barnes n’a pas réussi un tir de trois points qui aurait permis aux Raptors de créer l’égalité, ce qui a mis fin aux espoirs des partisans réunis au Scotiabank Arena.

Les Raptors disputeront leur dernier match d’une séquence de quatre parties à domicile contre les Pistons de Detroit dimanche.