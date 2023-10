(Philadelphie) James Harden a obtenu ce qu’il voulait : poursuivre sa carrière en Californie.

Dan Gelston Associated Press

Les 76ers de Philadelphie ont échangé Harden, P. J. Tucker et Filip Petrusev aux Clippers de Los Angeles en retour de Marcus Morris, Robert Covington, Nic Batum, K. J. Martin, un choix de premier tour non protégé au repêchage de la NBA en 2028 et deux choix de deuxième tour, en plus d’avoir inversé leurs choix de première ronde en 2029 et d’avoir inclus un autre choix de premier tour provenant d’une équipe tierce, a révélé une personne au fait de la mégatransaction à l’Associated Press.

Cette personne a requis l’anonymat mardi puisque les détails de cet échange n’ont toujours pas été révélés officiellement.

Harden, qui est âgé de 34 ans, a juré qu’il ne jouerait plus jamais pour une concession qui est dirigée par le président des Sixers Daryl Morey, et le garde étoile n’a d’ailleurs pas disputé le moindre match avec la formation de la Pennsylvanie cette saison.

Harden s’était prévalu de l’année d’option à 36,5 millions US inscrite à son contrat en juin dernier, en espérant que l’équipe finisse par l’échanger. La relation entre les 76ers et Harden s’est envenimée après qu’ils eurent été incapables de le satisfaire.

L’Américain a dominé la NBA au chapitre des aides avec une moyenne de 10,7 par match la saison dernière, mais son manque de constance en attaque a affecté le rendement des Sixers. Ces derniers se sont éventuellement inclinés devant les Celtics de Boston au deuxième tour des séries éliminatoires dans l’Association Est.

Harden, qui avait été acquis des Nets de Brooklyn à la date limite des transactions dans la NBA en 2022, se joindra donc à une cinquième équipe en carrière.