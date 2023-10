(Toronto) Le président des Raptors de Toronto Masai Ujiri a déclaré que la poursuite des Knicks de New York contre son équipe est sans fondement.

La Presse Canadienne

Les Knicks ont déposé une poursuite contre les Raptors, leur nouvel entraîneur-chef Darko Rajakovic et un ex-employé de l’équipe de recrutement à la fin du mois d’août, après avoir allégué que la formation torontoise avait mis sur pied un plan pour voler des milliers d’heures de vidéo et des secrets de recrutement au cours des semaines précédentes.

Les Knicks réclament des dommages et intérêts de nature indéterminée et une interdiction de la diffusion des secrets opérationnels des Knicks.

La poursuite allègue que ces secrets, qui comprennent des rapports de recrutement et des habitudes de jeu, en plus d’un répertoire de jeux et d’un lien électronique vers des fichiers informatiques indispensables, ont été téléchargés des milliers de fois par les employés des Raptors.

Ujiri a été questionné au sujet de la poursuite lors d’une conférence de presse tenue au centre-ville de Toronto, lundi matin.

« Une équipe en a poursuivi une autre une seule fois dans toute l’histoire de la NBA. Une seule fois. Ça ne fait aucun sens », a évoqué Ujiri, irrité.