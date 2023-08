Annie Larouche est officiellement la nouvelle présidente de l’Alliance de Montréal, a annoncé l’équipe jeudi. Elle devient ainsi l’une des premières femmes présidentes d’une organisation sportive professionnelle dans la métropole.

Jusqu’à maintenant, Larouche agissait en tant que vice-présidente des opérations de l’Alliance, qui a été fondée en 2021 et qui vient de terminer sa deuxième saison dans la Ligue élite de basketball canadienne (LECB).

« Reconnaissante de l’opportunité » qui lui est donnée, elle s’engage à continuer d’offrir « une expérience exceptionnelle les jours de match et de faire de l’Alliance une source de fierté pour les Montréalais ».

« Ce parcours a été marqué par la passion, le dévouement et le soutien indéfectible de nos incroyables partisans et partenaires. Ensemble, nous avons franchi des étapes remarquables et je me réjouis de conduire l’Alliance vers un avenir encore plus radieux », déclare-t-elle dans un communiqué.

Il s’agit là d’une promotion sensée pour celle qui a grandement aidé à bâtir l’organisation depuis le début, contribuant ainsi à l’essor progressif du basketball au Québec.

Sous sa direction, l’Alliance a terminé la campagne 2022 avec la meilleure moyenne d’assistance pour les matchs à domicile. Puis, cette année, le club a dépassé les 1000 abonnements de saison – et s’est fait un devoir d’investir dans la jeunesse en participant à plus de 75 évènements communautaires.

« Annie Larouche a fait un excellent travail en tant que personne-ressource dans la LECB en préparant le lancement d’une équipe d’expansion à Montréal, puis en lançant l’Alliance de Montréal, et maintenant en renforçant sa position sur le marché québécois », a pour sa part affirmé Mike Morreale, commissaire de la LECB.

Sous son leadership, l’équipe a établi une base de partisans passionnés, a amélioré ses performances sur le terrain et a eu un impact majeur sur la scène du basketball à Montréal. Nous sommes heureux de reconnaître ses réalisations par cette promotion bien méritée au poste de présidente de l’équipe. Mike Morreale, commissaire de la LECB

Avant l’Alliance, Annie Larouche a passé 25 ans chez les Alouettes de Montréal, dans la Ligue canadienne de football. Elle a notamment été directrice exécutive de la Fondation des Alouettes et des relations communautaires, puis directrice de l’Association des anciens Alouettes, en plus d’avoir longtemps dirigé l’équipe de cheerleaders.

Rejoignant ainsi France Margaret Bélanger, présidente Sports et divertissement du Canadien de Montréal, dans un poste de cette catégorie, Larouche vient solidifier son statut comme femme de sport compétente, convaincante et inspirante dans l’écosystème montréalais.

L’Alliance de Montréal a terminé sa deuxième saison dans le basketball professionnel canadien avec une fiche de 7-13, bonne pour le cinquième et dernier rang de l’Association de l’Est.

Bien que ce dossier soit une amélioration par rapport à la fiche de 4-16 accumulée l’an dernier, il a tout de même fait des Alliés la seule équipe de l’Est qui a manqué les séries éliminatoires.