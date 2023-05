L’histoire se répète. Ja Morant a été suspendu des activités d’équipe des Grizzlies de Memphis après qu’il soit apparu une nouvelle fois avec ce qui s’apparente à une arme à feu dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo diffusée en direct sur Instagram, qui fait le tour du web depuis quelques heures, Morant danse et chante avec des amis dans un véhicule. À un certain moment, la caméra montre brièvement la vedette des Grizzlies dans le siège passager avant, avec ce qui semble être une arme à feu dans sa main.

Selon ce que rapporte le journaliste de The Athletic, Shams Charania, la formation de Memphis a suspendu le joueur de « toutes les activités d’équipe » en attendant une enquête de la NBA. Mike Bass, porte-parole du circuit, a indiqué à Charania que la Ligue était « au courant de la publication sur les réseaux sociaux impliquant Ja Morant » et qu’elle était « en train de recueillir plus d’informations ».

Ce n’est pas la première fois que Morant se retrouve dans l’eau chaude pour une raison semblable. Il y a deux mois à peine, le basketteur a été suspendu huit matchs « pour conduite préjudiciable à la ligue » après avoir publié une vidéo de lui brandissant une arme à feu.

Après enquête, la police locale avait décidé de ne pas inculper l’athlète de 23 ans, concluant « que personne n’avait été menacé par l’arme à feu ». Morant avait de son côté assuré que l’arme « ne [lui] appartenait pas ».

« Je me rends compte de ce que j’ai à perdre […] Il s’agit simplement d’être plus responsable, plus intelligent et d’éviter de prendre des mauvaises décisions », avait soutenu Morant dans une entrevue accordée à ESPN.

Avec L’Agence France-Presse