(Los Angeles) Miami n’est plus qu’à une victoire de la finale de conférence Est, après celle remportée (109-101) à domicile contre New York, grâce aux efforts combinés de Jimmy Butler et de Bam Adebayo, lundi en séries éliminatoires de la NBA.

Nicolas PRATVIEL Agence France-Presse

Les Knicks n’ont plus de joker. Ils devront d’abord remporter la prochaine rencontre au Madison Square Garden mercredi, puis les deux suivantes pour espérer inverser une situation compromise. Dans l’histoire de la ligue, ce scénario est peu courant mais pas impossible, puisqu’il existe treize précédents où une équipe menée 3-1 s’est finalement imposée 4-3, l’exploit le plus retentissant ayant été celui de Cleveland, sacré champion de la sorte en 2016 aux dépens de Golden State.

Ils ont encore été généreux dans l’effort, à l’image de Jalen Brunson, qui a fini meilleur marqueur (32 pts) et passeur (11) du match, mais ont le plus souvent couru derrière le score, le Heat comptant jusqu’à 11 unités d’avance peu avant la mi-temps.

En bon leader, Jimmy Butler a montré l’exemple des deux côtés du terrain (27 pts, à 9/17 aux tirs, 10 passes, 6 rbds, 2 contres, 2 interceptions), sans trahir de douleur à sa cheville droite, victime d’une torsion il y a une semaine.

Bam Adebayo, pas toujours à la fête offensivement dans cette série, a été dans le coup cette fois (23 pts, 13 rbds). Kyle Lowry (15 pts) a aussi contribué en sortie de banc, les remplaçants apportant 32 pions au total.

Ceux des Knicks ont au contraire été discrets (10 pts), Evan Fournier et Derrick Rose ne se voyant offrir aucune minute de jeu par Tom Thibodeau, malgré leur expérience et leur capacité à shooter.

Au relais de Brunson, RJ Barrett (24 pts) et Julius Randle (20 pts, 9 rbds) n’ont certes pas démérité, mais les limites des Knicks en attaque sont apparues une nouvelle fois criantes.