(Los Angeles) « Je pensais que la NBA était censée nous protéger, mais peut-être que j’ai tort », a déploré la vedette des Nuggets Nikola Jokic, qui pourrait écoper d’une suspension après avoir légèrement bousculé le propriétaire des Suns, en plein match de séries éliminatoires dimanche.

Agence France-Presse

L’incident est survenu peu avant la pause de cette rencontre finalement remportée par Phoenix (129-124), quand le géant serbe a tenté d’aller chercher le ballon sorti des limites, pour effectuer une remise en jeu rapide.

Mais un spectateur, qui n’était autre que Mat Ishbia, le propriétaire des Suns, a hérité du ballon dans les mains, après que le joueur de son équipe Josh Okogie a échoué à le sauver. Le dirigeant n’a pas voulu laisser Jokic prendre le ballon.

Dans la foulée, le Serbe a repoussé Ishbia qui venait de le toucher et a exagéré quelque peu sa chute sur sa chaise. Le double joueur le plus utile en 2021 et 2022 a alors écopé d’une faute technique.

« L’arbitre m’a dit que j’avais donné un coup de coude au fan, mais il a mis ses mains sur moi en premier », s’est défendu Jokic après la rencontre.

« Quelqu’un assis au bord du terrain, c’est un fan, n’est-ce pas ? Il ne peut pas influencer le jeu en retenant le ballon. Ils ne vont pas me protéger en tant que joueur ? Ils vont protéger le fan ? Je pense qu’on est censé protéger les joueurs. Ils diront ce qu’ils veulent, mais il aurait dû être expulsé de la salle », a-t-il enchaîné.

L’arbitre Tony Brothers a expliqué que le pivot des Nuggets avait été sanctionné pour avoir « délibérément bousculé et poussé vers le bas » le spectateur. Interrogé quant à savoir pourquoi il ne l’avait pas exclu, l’arbitre a argué que Jokic « n’avait pas frappé » la personne.

L’incident pourrait avoir des conséquences néfastes pour Jokic, telles qu’une suspension. Or après ses 53 points marqués, certes vains sur ce match, son absence serait un énorme coup dur pour Denver, qui recevra Phoenix mardi, les deux équipes étant à égalité 2-2 dans leur demi-finale de conférence Ouest.

L’entraîneur des Nuggets, Michael Malone, n’a d’ailleurs pas manqué de s’offusquer, affirmant trouver « fou » que Jokic ait été sanctionné. « Il est allé chercher le ballon et un fan a agrippé le ballon, voulant faire partie du jeu. Il suffit de lâcher le ballon, mec », a-t-il dit.

Lorsqu’on lui a dit qu’il s’agissait du propriétaire des Suns, Malone a répondu : « Je n’en ai rien à faire ».