PHOTO JOE CAMPOREALE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Los Angeles) Kawhi Leonard, qui a manqué les trois derniers matchs des Clippers, souffre d’une déchirure au ménisque, rapporte mercredi The Athletic.

Agence France-Presse

La franchise californienne, qui a été éliminée au 1er tour des séries éliminatoires de la NBA par Phoenix, avait simplement indiqué qu’il souffrait d’une blessure au genou droit mais n’en avait pas précisé la nature.

Selon le média américain citant des sources au sein du club californien, lequel n’a pas confirmé le diagnostic, sa durée d’indisponibilité n’est pas encore connue.

Son absence a été d’autant plus préjudiciable à L. A. qu’il tournait à 35 points de moyenne après les deux premiers matchs de la série face aux Suns, finalement vainqueurs 4 à 1.

Leonard avait effectué son retour sur les parquets cette saison après avoir manqué la précédente en raison d’une déchirure d’un ligament de ce même genou et avait mis du temps avant de retrouver son meilleur niveau. Son élan retrouvé a été ainsi brutalement stoppé durant ces séries éliminatoires.

Le joueur le plus utile des finales 2019, remportées avec Toronto, a compilé 23,8 points (51,2 % au tir) et 6,5 rebonds de moyenne au cours de l’actuel exercice, manquant toutefois 30 des 82 matchs en raison de blessures et pour ménager son corps.

Âgé de 31 ans, il doit à présent décider s’il activera ou non son option de 48,8 millions de dollars pour la saison prochaine, la dernière garantie par son contrat.