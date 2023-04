DeMar DeRozan (11) des Bulls et O.G. Anunoby (3) des Raptors

(Toronto) Zach LaVine a pris les choses en main en deuxième demie et les Bulls de Chicago sont venus de l’arrière pour vaincre les Raptors de Toronto 109-105, mercredi soir, et éliminer la formation torontoise du tournoi d’après-saison de la NBA.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

LaVine a marqué 30 de ses 39 points en deuxième demie pour les Bulls qui, à un certain moment de la rencontre, accusaient un recul de 18 points. DeMar DeRozan, un ancien des Raptors, a ajouté 23 points en plus de recueillir sept rebonds.

Les Bulls affronteront le Heat de Miami vendredi au deuxième tour du tournoi de qualification pour les séries éliminatoires.

Le vainqueur de ce match deviendra la huitième tête de série des séries éliminatoires de l’Association Est, et affronteront les Bucks de Milwaukee au premier tour.

Les Hawks d’Atlanta étaient déjà devenus la septième tête de série après leur victoire face au Heat de Miami 116-105 mardi lors de leur match de premier tour.

Fred VanVleet a amassé 26 points, 12 rebonds et huit passes pour les Raptors, dont sept paniers de trois points.

Le joueur étoile Pascal Siakam a marqué 32 points avec neuf rebonds pour les Raptors et Scottie Barnes en a ajouté 19.

Siakam a souligné le fait que les Bulls avaient profité de leurs opportunités et que les Raptors n’avaient pas réussi à maintenir la même cadence de la première à la deuxième demie.

« Ils ont réussi les tirs importants pour eux, à des moments importants, et on n’arrivait pas à pouvoir continuer à jouer comme on a joué à la première mi-temps », a noté Siakam, qui déplorait les points potentiels que les Raptors n’ont pas matérialisés.

« Ce n’est pas juste (les lancers francs). Ça en fait partie. Il y a aussi les revirements. On n’a pas pu avoir cette constance en première mi-temps et dans des matchs comme ça, ce n’est pas évident. »

Les Raptors étaient les hôtes de ce duel au Scotiabank Arena après avoir terminé la saison régulière devant les Bulls.