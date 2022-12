(Washington) Le meneur des Warriors de Golden State Stephen Curry, quadruple champion NBA, est sorti blessé à l’épaule jeudi dans la défaite des siens face à Indiana (125-119).

Agence France-Presse

Le double joueur par excellence (2015, 2016) de la saison régulière de NBA s’est blessé à l’épaule gauche en tentant une interception à la fin du troisième quart-temps.

Il a d’abord rejoint le bord du terrain en se tenant le bras avant de rentrer aux vestiaires.

L’entraîneur des Warriors, Steve Kerr, a annoncé que son joueur de 34 ans allait passer une IRM pour évaluer la gravité de sa blessure.

La franchise californienne, championne en titre de la NBA, a laissé échapper le match après la sortie de sa vedette et voit son bilan passer dans le négatif avec 14 victoires et 15 défaites.

Curry avait amassé 38 points, le meilleur total du match, et enregistré son 250e match à au moins 30 unités dans sa carrière avant de devoir quitter ses partenaires.

Les Warriors, en quête d’une cinquième bague de champion, sont très loin de leurs standards habituels en ce premier tiers de saison.

« Si (Curry) est forfait, bien sûr que ce sera plus dur […] Mais il faut persévérer, continuer de jouer et de se battre. Si nous sommes en bonne santé, on se sent capables de battre n’importe qui », a résumé Steve Kerr.