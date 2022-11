Luka Doncic amasse encore plus de 30 points

(Dallas) Luka Doncic a marqué 35 points et les Mavericks de Dallas ont vaincu les Raptors de Toronto 111-110, vendredi soir.

Associated Press

Doncic a obtenu au moins 30 points dans un huitième match de suite pour amorcer la saison, rejoignant Wilt Chamberlain en tant que seuls joueurs à avoir réalisé l’exploit. Chamberlain a réussi une telle séquence en 1959-1960 et en 1962-1963, cette fois pendant 23 matchs.

Doncic a joué pendant plus de 36 minutes et il a dépassé les 30 points alors qu’il restait 18,7 secondes à écouler au troisième quart, à la suite d’un tir en suspension vers l’arrière.

Les Raptors, qui ont tiré de l’arrière par 19 points au troisième quart, ont réduit l’écart à 108-105 alors qu’il ne restait que 35,5 secondes à faire à la rencontre.

Doncic a réussi le premier de ses deux lancers francs avec 15,9 secondes à jouer pour donner une priorité de quatre points aux Mavericks. OG Anunoby a réalisé un dunk avec 11 secondes à écouler, mais Spencer Dinwiddie a réussi ses deux lancers francs pour mettre le match hors de portée des Raptors, avec trois secondes à faire. Anunoby a réussi un panier de trois points au son de la sirène.

Dinwiddie a amassé 21 points et sept assistances pour les Mavericks, qui ont signé une troisième victoire de suite pour montrer un dossier de 5-3.

La formation de Dallas a dominé les Raptors 14-2 lors des quatre premières minutes de la deuxième demie pour se donner une avance de 73-57. Pendant cette séquence, Doncic a obtenu cinq points, deux vols de ballon, un rebond et une assistance.

Anunoby a inscrit 27 points pour les Raptors, qui revenaient de victoires par 30 et 43 points. La plus récente, lundi à San Antonio, était la plus décisive à l’étranger de l’histoire de l’équipe.

Pascal Siakam a ajouté 18 points pour les Torontois alors que le Montréalais Chris Boucher a conclu sa soirée de travail avec 17 points.

Doncic a marqué 14 points au premier quart, jouant toutes les minutes, et il a amassé deux points au deuxième quart, ne jouant que les quatre dernières minutes de cette période.