Comme c’est souvent le cas par les temps qui courent, une compagnie de renom s’est dissociée d’un produit pour sauver son image. Dans ce cas-ci, le produit s’appelle Kyrie Irving.

Nicholas Richard La Presse

Le géant américain Nike a annoncé, vendredi soir, qu’elle ne pouvait pas soutenir un athlète comme Irving.

« Chez Nike, nous croyons qu’il n’y a pas de place pour les propos haineux et nous condamnons toute forme d’antisémitisme. Ainsi, nous avons pris la décision de suspendre notre partenariat avec Kyrie Irving, à partir d’aujourd’hui, et nous ne vendrons plus de produit Kyrie 8. Nous sommes extrêmement tristes et déçus par la situation et ses répercussions », a expliqué Nike via un communiqué.

Rappelons que la vedette des Nets de Brooklyn a diffusé sur ses réseaux sociaux une affiche du film Hebrews to Negroes : Wake Up Black America, avec un lien vers le site d’Amazon pour le louer ou l’acheter. Réalisé en 2018 par Ronald Dalton Jr, ce documentaire est adapté d’un livre éponyme datant de 2015 dans lequel il est écrit que « de nombreux juifs célèbres de haut rang » ont « admis » avoir « adoré Satan ou Lucifer ».

L’équipe new-yorkaise a aussi puni Irving en lui imposant une suspension d’au moins cinq matchs, se disant consternée par son incapacité à « dire sans équivoque qu’il n’a aucune croyance antisémite ».

Quelques heures après sa suspension, l’athlète de 30 ans avait fini par s’excuser. « À toutes les familles et communautés juives qui ont été blessées et affectées par mon message, je suis profondément désolé et je vous présente mes excuses », lui qui n’a pas digéré de se faire apposer l’étiquette d’antisémite.