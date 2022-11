Kevin Durant et Steve Nash

(New York) Les Nets et l’entraîneur canadien Steve Nash, ancien double joueur par excellence du temps où il était joueur (2005 et 2006), ont décidé de se séparer d’un commun accord, compte tenu des mauvais résultats de l’équipe en ce début de saison dans la NBA, a annoncé mardi la franchise de Brooklyn.

Agence France-Presse

« Nous voulons remercier Steve pour tout ce qu’il a apporté à notre équipe au cours des deux dernières saisons », a déclaré le directeur général Sean Marks dans un communiqué publié sur le site internet du club.