Le Québécois Bennedict Mathurin (00) des Pacers de l’Indiana et Markieff Morris des Nets de Brooklyn

PHOTO NOAH K. MURRAY, ASSOCIATED PRESS

(New York) Après trois matchs où il a été plus effacé, Bennedict Mathurin a livré sa performance la plus éclatante chez les pros, samedi.

Associated Press

Après des matchs de 17, 15 et 11 points, le Montréalais repêché sixième en juin a été percutant avec 32 points, aidant les Pacers de l’Indiana à l’emporter 125-116 contre les Nets, à Brooklyn.

Mathurin a fait voir des étoiles aux Nets de longues distances, avec six tirs de trois points en neuf tentatives.

Oeuvrant pendant 33 minutes, l’athlète de 20 ans de Montréal-Nord a également converti ses 10 lancers francs.

Le Québécois a établi un record des Pacers pour les points par un recrue agissant comme réserviste.

Mathurin offre une moyenne de 21 points par match, en sept rencontres.

Tyrese Haliburton a obtenu 26 points.

Isaiah Jackson en a ajouté 18, un de plus que Buddy Hield.

Les Pacers menaient 63-62 à la demie, et le troisième quart a été très serré également (29-28 Indiana).

Les Pacers sont restés en contrôle après une séquence de 7-0 leur donnant une avance de 105-95, avec 8 : 32 au cadran.

Kyrie Irving a récolté 35 points pour les Nets, qui ont perdu leurs quatre derniers matchs. Kevin Durant a fourni 26 points.

Les deux clubs vont s’affronter à nouveau lundi soir, à Brooklyn.