(Toronto) Les Raptors de Toronto ont suspendu leurs séances d’entraînement en équipe, optant plutôt pour des exercices individuels avec les entraîneurs.

La Presse Canadienne

Il s’agit d’une mesure de précaution mise en place alors que le match des Raptors contre le Magic d’Orlando, lundi soir, a été reporté en raison d’une éclosion de COVID-19 chez le Magic.

Les Raptors ont également été accablés par le coronavirus. L’équipe a ajouté Gary Trent fils à la liste des protocoles de la NBA, où il rejoint l’attaquant vedette Pascal Siakam et la recrue Dalano Banton.

La nouvelle méthode d’entraînement de l’équipe torontoise consiste à mettre en présence un seul joueur et un seul entraîneur lors d’exercices de contrôle de ballon vers le filet.

Il y a six paniers au centre d’entraînement des Raptors, mais un porte-parole de l’équipe a précisé qu’ils limiteraient probablement l’entraînement à quatre d’entre eux.

Tous les joueurs et le personnel de l’équipe seront testés avant d’entrer au centre sportif OVO.

Le prochain match de Toronto est prévu mercredi à Chicago.

Le match contre le Magic au Scotiabank Arena est l’un des nombreux reportés par la NBA. Les matchs de dimanche entre Denver et Brooklyn, Cleveland et Atlanta et La Nouvelle-Orléans et Philadelphie ont aussi été reportés, tandis que le match de mardi entre les Wizards et les Nets a également été annulé.

Les Raptors connaissent bien les défis liés à la COVID-19. L’équipe a subi une éclosion majeure qui a touché plusieurs joueurs de premier plan et la plupart des entraîneurs en mars dernier, et le club a alors glissé au classement de l’Association Est pendant cette période, ratant les séries éliminatoires.

Le président de l’équipe Masai Ujiri a également annoncé qu’il avait été testé positif lors de son évènement Giants of Africa, le 5 décembre. L’attaquant Precious Achiuwa vient d’effectuer un retour dans la formation, samedi, après s’être soumis au protocole COVID pendant 10 jours en raison d’un contact étroit.