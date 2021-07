(Milwaukee) Des milliers de partisans ont pris place dans les rues du centre-ville de Milwaukee pour apercevoir leurs Bucks bien-aimés, jeudi, lors d’un défilé pour célébrer leur premier championnat de la NBA en un demi-siècle.

Six policiers à cheval sont passés devant des supporters en liesse en tête d’un cortège qui comprenait un camion de pompiers, klaxonnant parfois.

Des autobus à ciel ouvert et des camions à plateau transportaient notamment Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday et le trophée gagné mardi soir, grâce à une victoire en six matchs devant Phoenix.

La police a estimé qu’environ 100 000 personnes se trouvaient dans le Deer District, lors du match qui a scellé le triomphe.

Jeudi, les partisans le long du parcours scandaient « Bucks in 6 ! », le cri de ralliement entendu notamment lors du match 4, au Fiserv Forum, et qui est devenu réalité.

Neil et Rachana Bhatia, tous deux âgés de 34 ans et originaires de la banlieue de Waukesha, ont emmené leur fils d’un mois, Zain, dans le secteur près de l’aréna, où le défilé devait se terminer. Le couple a dit qu’il voulait donner à Zain un avant-goût d’être un amateur des Bucks.

Neil Bhatia a qualifié la conquête du championnat de « surréaliste ».

« Ça unifie la ville et la place sur une scène mondiale. C’est super pour la ville et l’état. Ça rassemble tout le monde pour célébrer quelque chose qui ne s’est pas produit depuis 50 ans », a t-il déclaré.

« La ville a eu ses difficultés. Ce que je sais, c’est que la ville est devenue unie », a ajouté Dameon Ellzey, un partisan de longue date des Bucks, qui habite près de l’aréna.

Dans mon quartier, tout le monde criait devant chez eux. Les Noirs, les Blancs, les Asiatiques. C’est quelque chose de gros, dans une ville comme Milwaukee. Ellzey, 45 ans

L’ascension de l’équipe a donné du coffre à un coin du Midwest loin des villes comme Los Angeles ou Miami, qui attirent souvent davantage les meilleurs joueurs de la ligue.

L’une des raisons pourquoi les partisans ont adopté Antetokounmpo est sa loyauté envers le club qui l’a repêché en 2013, quand il n’avait que 18 ans.

« Il reflète vraiment notre éthique de travail, a dit Timothy Seymour, 20 ans. Il travaille dur. Et il incarne que ça va aller de mieux en mieux. »