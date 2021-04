(New York) Le Canadien RJ Barrett a récolté 18 points au troisième quart et 24 au total, mardi, alors que les Knicks de New York ont gagné un septième match de suite en l’emportant 109-97 devant les Hornets de Charlotte.

Associated Press

À la mi-temps, l’avantage allait à Charlotte, 66-60.

L’Ontarien Barrett a pris les choses en mains, notamment avec un tir de trois points qui a brisé l’égalité de 69-69.

Les Knicks n’ont plus accusé de retard par la suite.

Barrett a eu un rendement de six en 11 de longues distances.

Cinquièmes dans l’Est, les Knicks vont rejouer mercredi au Madison Square Garden, face aux Hawks d’Atlanta.

Les Raptors de Toronto seront les visiteurs samedi après-midi, dans leurs quête d’accéder au tournoi de qualification.