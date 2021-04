PHOTO JASON BEHNKEN, ASSOCIATED PRESS

(Cleveland) Les Raptors de Toronto donnent un répit à leur meilleur pointeur Pascal Siakam samedi soir, à Cleveland. L’équipe a également annoncé l’arrivée du Montréalais Khem Birch dans sa formation

La Presse Canadienne

Siakam mène le club avec 20,7 points par match, cette saison.

Kyle Lowry est absent à nouveau, mais l’entraîneur Nick Nurse a bon espoir de pouvoir compter sur lui dimanche, au Madison Square Garden.

Ennuyé au pied droit, Lowry rate un sixième match d’affilée.

Le vétéran de 35 ans mène les siens avec 7,3 passes par match, en moyenne.

Il est aussi le troisième pointeur de l’équipe, avec 17 points par rencontre.

Rodney Hood est toutefois de retour.

Acquis de Portland avec Gary Trent fils, en retour de Norman Powell, Hood a disputé un peu plus de trois matchs avec son nouveau club. Il était blessé à la hanche droite.

Le 28 mars, Hood a réussi 13 points face aux Trail Blazers.

Blessé à la hanche gauche, Fred VanVleet rate un quatrième match consécutif.

Paul Watson manque à l’appel dans un huitième match d’affilée, en lien aux protocoles de la ligue concernant la pandémie.

Khem Birch arrive

Toronto a par ailleurs engagé le natif de Montréal Khem Birch.

L’athlète de 28 ans a gazouillé ceci, samedi.

« Wow. Merci à tous les gens du Magic pour trois années et demie formidables. Les mots me manquent pour dire tout ce que la ville d’Orlando a représenté pour moi et ma famille. J’en suis tellement reconnaissant.

« Je suis excité à l’idée de démarrer un nouveau chapitre avec les Raptors. »

Le joueur de six pieds neuf a inscrit en moyenne 5,9 points par match avec le Magic, cette saison.

Nurse l’a dirigé en 2019 avec le Canada à la Coupe du monde de la FIBA, en Chine.

PHOTO MARY HOLT, USA TODAY SPORTS Khem Birch (24)

« Je l’aime bien », a dit Nurse avant le match, en rappelant qu’il a fait partie de ses troupiers.

Il ne voulait et ne pouvait en dire bien plus, car les Raptors n’avaient pas encore annoncé la nouvelle. Cela a été fait peu avant le début du match.

Toronto veut rester dans la course à la 10 place, qui donne accès au tournoi de qualification pour les séries.

Avec une fiche de 20-32, les Raptors sont à deux matchs et demi de Chicago, qui est au 10 rang.

Les Raptors ont perdu 15 fois depuis 18 matchs incluant un revers de 122-113 face aux Bulls, jeudi.

Cleveland garde aussi espoir de remonter la pente, se trouvant à un demi-match des Raptors.

Les Cavaliers seront en quête d’une troisième victoire de suite.

Dimanche soir, les Raptors vont rendre visite au Canadien RJ Barrett et aux Knicks, à New York.