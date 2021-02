Les Raptors de Toronto ont récompensé leur directeur général Bobby Webster en lui offrant une prolongation de contrat de plusieurs saisons.

La Presse Canadienne

Webster, l’un des architectes de la conquête du championnat de la NBA en 2019, a accepté cette offre jeudi, même si les détails financiers du pacte n’ont pas été révélés.

L’homme âgé de 36 ans, originaire de Hawaii, a été nommé directeur général des Raptors en 2017.

Webster a aussi été adjoint au directeur général et vice-président stratégique des opérations basketball, et il a fait partie du groupe de direction qui a permis à l’équipe d’obtenir six titres de la section atlantique.

Webster a travaillé au quartier général de la NBA à New York pendant sept saisons avant de se joindre aux Raptors.