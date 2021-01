Six joueurs des Wizards déclarés positifs

Six joueurs des Wizards de Washington ont été déclarés positifs à la COVID-19 et trois autres font partie du protocole de santé et sécurité de la NBA.

Associated Press

Le directeur général des Wizards, Tommy Sheppard, a mentionné dans une visioconférence que deux de ces joueurs atteints du virus ont montré des symptômes alors que les quatre autres sont pour le moment asymptomatiques.

Sheppard a indiqué qu’aucun membre du personnel de l’équipe n’avait reçu un test de dépistage positif.

Sheppard a parlé aux médias après que l’équipe eut annoncé que ses deux prochaines parties avaient été remises, soit celles à domicile contre les Cavaliers de Cleveland, dimanche et lundi.

C’est maintenant un total de quatre matchs consécutifs des Wizards à avoir été remis.