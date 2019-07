Raptors: Kyle Lowry opéré à un pouce

Associated Press Toronto

La formation torontoise a mentionné vendredi que Lowry était passé sous le bistouri dans un hôpital new-yorkais.

Le garde étoile s'est blessé le 12 mai, lors du match no 7 de la série demi-finales de l'Est contre les 76ers de Philadelphie. Il a continué ses activités et contribué à la première conquête du titre de la NBA des Raptors. Lowry a d'ailleurs terminé le match no 6 de la série finale contre les Warriors de Golden State avec 26 points et 10 mentions d'assistance.

Il a affiché une moyenne de 15 points et 6,6 mentions d'aide en 24 matchs éliminatoires la saison dernière.