(Glendale) Shohei Ohtani n’a eu besoin que de trois présences au bâton pour montrer ce qu’un investissement de 700 millions de dollars peut rapporter aux Dodgers de Los Angeles.

David Brandt Associated Press

La vedette japonaise a cogné un circuit de deux points à son premier match avec le club en Ligue des cactus, mardi.

Le compte était complet en cinquième quand Ohtani a frappé un circuit au champ opposé contre Dominic Leone, au-dessus de la clôture du champ gauche.

Ohtani a été retiré à ses deux premières apparitions – sur élan en première et sur un roulant devenu un double jeu, en troisième.

Ohtani a reçu une ovation debout avant sa première présence au bâton au Camelback Ranch, où des douzaines de partisans arboraient son chandail numéro 17.

Les Dodgers sont encore plus populaires depuis qu’ils ont dépensé plus d’un milliard pour Ohtani et le lanceur Yoshinobu Yamamoto, un compatriote.

« Juste d’avoir Shohei dans l’alignement fait de nous une bien meilleure équipe, a dit le gérant Dave Roberts, avant le match. Il y a beaucoup d’anticipation. C’est excitant. »

Yamamoto devrait faire ses débuts mercredi.

Ohtani a mené la Ligue américaine avec 44 circuits la saison dernière.

Mardi, il occupait le deuxième rang de l’alignement contre les White Sox de Chicago, entre Mookie Betts et Freddie Freeman.

Roberts veut l’essayer à ce rang des frappeurs durant un certain temps.

« Je pense que le fait de frapper avant Freddie donne à Shohei beaucoup de protection », a dit Roberts.

Ohtani a signé un contrat record de 700 millions pour 10 ans pendant la saison morte.

Joueur le plus utile de l’Américaine en 2021 et 2023, il ne pourra pas lancer cette année, résultat d’une opération au coude droit subie en septembre.

Mardi il était le frappeur désigné, un rôle qu’il devrait occuper durant toute la saison.

Les Dodgers espèrent que l’athlète de 29 ans sera disponible lorsque les Dodgers et les Padres de San Diego joueront à Séoul les 20 et 21 mars, pour entamer la saison régulière.