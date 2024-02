(Phénix) Gary Sanchez touchera au minimum 3 millions US avec son contrat d’une saison signé avec les Brewers de Milwaukee, qui pourrait lui rapporter 4 millions de plus cette saison.

Associated Press

Tout repose sur l’état de son poignet droit. En tout, l’entente pourrait lui rapporter 14 millions sur deux saisons.

Le contrat du receveur, dévoilé mercredi, comprend un salaire de 3 millions pour 2024.

Il y a une clause de rachat si la clause d’option n’est pas utilisée, mais le montant de ce rachat dépend du nombre de jours passés au sein de la formation active en plus du nombre de jours sur la liste des blessés de la MLB pour des fractures ou déchirures ligamentaires qui ne touchent pas son poignet droit.

L’entente comprend aussi une prime de 1 million si Sanchez est échangé.

Sanchez a frappé pour ,217 avec 19 circuits et 47 points produits en 72 matchs pour les Padres de San Diego et trois autres avec les Mets de New York. En carrière, il présente des moyennes de ,225/,309/,469 avec 173 circuits et 448 points produits en 741 matchs avec les Yankees de New York, les Twins du Minnesota, les Padres et les Mets.

William Contreras sera de retour derrière le marbre comme partant pour les champions en titre de la Centrale de la Nationale. Il a maintenu des moyennes de ,289/,367/,457 avec 17 circuits et 78 points produits.