(New York) Le Baseball majeur a élargi le corridor de course vers le premier coussin, ajoutant une portion en jeu, modifiant ainsi une règle plus que centenaire qui a causé de la controverse après une décision d’obstruction en Série mondiale.

Ronald Blum Associated Press

La MLB a aussi réduit le temps alloué aux lanceurs pour effectuer leurs tirs avec des coureurs sur les sentiers de deux secondes à 18, en plus de réduire davantage le nombre de visites au monticule afin de soustraire encore quelques minutes à la durée des rencontres.

Une autre règle adoptée jeudi par le comité de compétition constitué de 11 membres est qu’un lanceur qui s’échauffe au monticule entre deux demi-manches doit maintenant affronter au moins un frappeur.

Le nouveau corridor pour les coureurs vient remplacer celui établi par la Ligue nationale en 1882. Ce corridor de trois pieds de large couvre les 45 derniers pieds menant au premier sac, dans la zone des balles fausses. Ceux qui ne le respectaient pas pouvaient être retirés pour obstruction envers les joueurs défensifs qui tentaient un relais.

La règle avait été mise en place pour éviter les collisions. Le territoire des balles fausses traversait d’abord les premier et troisième buts en leur centre, avant que les coussins ne soient déplacés complètement à l’intérieur du jeu en 1887.

La nouvelle règle élargit cette zone pour inclure de 18 à 24 pouces en jeu jusqu’au début du gazon dans l’avant-champ. La MLB accordera une période de grâce avant d’appliquer cette règle, puisqu’elle nécessite la modification de certaines surfaces artificielles.

La vieille règle entraînait son lot de frustrations, puisque les frappeurs droitiers doivent inévitablement amorcer leur sprint vers le premier coussin en territoire des bonnes balles.

L’interprétation de la règle par certains arbitres a également provoqué plusieurs arguments.

« Cela rendra la vie plus simple aux arbitres et aux joueurs, a déclaré l’officiel Sam Holbrook, lui-même impliqué dans une décision d’obstruction – et de l’argument qui s’en est suivi – lors de la Série mondiale de 2019. Les coureurs pourront courir directement vers le premier but, surtout les droitiers. On en parle depuis longtemps et je pense qu’ils tentent de faire la bonne chose [avec ce changement]. »

Accélérer les matchs

L’une des priorités de ce comité demeure d’accélérer la tenue des matchs.

Les rencontres de neuf manches ont pris en moyenne deux heures 40 minutes (2 h 40) à être jouées la saison dernière, la première utilisant la règle d’un temps limite entre les lancers. Il s’agit des matchs les plus courts depuis 1985. Cette vitesse de croisière s’est transposée aux éliminatoires, alors que la durée moyenne a été de 3 h 01, la plus basse depuis 1996.

La durée des matchs a toutefois augmenté en saison, passant de 2 h 37 en avril à 2 h 44 en septembre.

Afin de resserrer les rencontres, les équipes devront maintenant se limiter à quatre visites au monticule au lieu de cinq. Elles peuvent toujours en recevoir une pour la neuvième manche si elles n’en plus après la huitième. Un receveur pourra aussi appeler une visite au monticule, stoppant le cadran, sans s’y rendre. Le cadran sera également relancé après une fausse balle dès que le lanceur recevra une nouvelle balle, et non quand il se remettra au monticule comme le disait la règle en 2023. La MLB espère éliminer les « petites marches de santé » inutiles des lanceurs avec cette règle.

Le Baseball majeur a souligné que l’obligation pour un releveur qui prend ses tirs d’échauffement du monticule de voir affronter au moins un frappeur afin d’éliminer ces pertes de temps, qui se sont produites 24 fois en saison et deux autres fois en Série mondiale.

Six dirigeants, un arbitre et quatre joueurs composent ce comité, présidé par le président des Mariners de Seattle, John Stanton. Trois autres modifications aux règles ont été étudiées, mais mises sur la glace pour l’instant.