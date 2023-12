PHOTO BRANDON SLOTER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Atlanta) Après avoir été acquis la semaine dernière des Padres de San Diego, le premier-but Matt Carpenter a été libéré par les Braves d’Atlanta.

Associated Press

C’est une décision qui coûte 4 millions US aux Braves, qui ont obtenu Carpenter en compagnie du gaucher Ray Keer vendredi en retour du voltigeur Drew Campbell. Dans cette transaction, les Padres ont retenu 1,5 million du salaire de 5,5 millions de Carpenter en vue de 2024.

Celui qui a participé trois fois au match des étoiles avec les Cardinals de St. Louis a ravivé sa carrière avec les Yankees de New York en 2022, alors qu’il a maintenu une moyenne de ,305, 15 circuits et 37 points produits. Le baseballeur de 38 ans a joué à New York du 26 mai au 8 août, quand il s’est fracturé le pied gauche sur une fausse balle. Il est revenu au jeu pour les éliminatoires.

Il a par la suite signé un contrat de deux ans et 12 millions avec les Padres, qui incluait une option à la discrétion du joueur de 5,5 millions pour 2024. Il n’a frappé que pour ,176 avec cinq circuits et 31 points produits, mais n’a été qu’au bâton 50 fois à compter du 1er juillet et sa saison a pris le 10 septembre, en raison d’une inflammation au coude droit.

En carrière, Carpenter a maintenu des moyennes de ,260/,367/,451 avec 175 circuits et 644 points produits en 13 saisons.