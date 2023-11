(Oakland) Le propriétaire des Red Sox de Boston, John Henry, a reçu des amateurs de baseball de la région de la baie de San Francisco une boîte spéciale intitulée « Restez à Oakland » contenant une casquette verte des Athletics, une carte de baseball à son effigie et une note lui expliquant toutes les raisons pour lesquelles il devrait voter contre le projet de transfert de l’équipe à Las Vegas.

Janie Mccauley Associated Press

Ces partisans essaient également d’influencer Hal Steinbrenner, des Yankees de New York, un autre propriétaire qui, pensent-ils, pourrait être convaincu de voter contre Las Vegas.

Ils espèrent que le propriétaire des Angels de Los Angeles, Arte Moreno, puisse être un allié. Ou peut-être Ray Davis, des Rangers du Texas, champions de la Série mondiale. Ou encore John Stanton, des Mariners de Seattle.

Le groupe de dévoués supporters a choisi 15 propriétaires à qui envoyer la boîte, sélectionnés parce que peut-être – juste peut-être – il y a une dernière chance de garder les Athletics à Oakland.

Cet effort de la dernière chance a été largement soutenu par l’entreprise de vêtements Last Dive Bar, un fidèle partisan des Athletics. L’entreprise a fabriqué les boîtes et une carte postale colorée titrée « Gardez les Athletics à… OAKLAND ».

« Ce projet a été l’aboutissement de notre travail collectif et nous espérons qu’il montrera aux propriétaires ce que nous savons tous être vrai, a déclaré Paul Bailey, l’un des trois propriétaires de Last Dive Bar, dans un message adressé à l’Associated Press. Les partisans ne sont pas le problème. »

La société de vêtements Oaklandish a fourni les casquettes, tandis que la boîte contient également un DVD créé par le groupe The Summer of Sell, une clé USB et une lettre personnelle de la mairesse d’Oakland, Sheng Thao, accompagnée d’une photo d’elle portant un maillot des Athletics. Les boîtes ont été envoyées à partir de l’adresse de son bureau.

« La boîte représente tout ce qui a été fait auparavant à Oakland et les raisons pour lesquelles (les propriétaires) devraient voter non », a expliqué Stephen Lucero, un artiste et pompier d’Alameda qui a réalisé les cartes personnalisées pour chaque propriétaire, et qui est un partisan de longue date de l’équipe.

Mardi dernier, quelque 200 personnes se sont présentées à une réunion du conseil municipal d’Oakland et scandé « Restez à Oakland », dans le cadre d’un nouvel effort commun visant à empêcher le déménagement de l’équipe. Le conseil municipal a adopté à l’unanimité une résolution réaffirmant son soutien au maintien des Athletics à Oakland.

Les propriétaires du Baseball majeur devraient se prononcer sur la proposition de déménagement mercredi ou jeudi, lors des réunions de la ligue, qui se tiendront cette année à Arlington, au Texas.

Les Athletics ont conclu un accord de principe pour un nouveau stade à Las Vegas en mai, ce qui a suscité l’indignation et la frustration.

Le 13 juin, des partisans furieux se sont présentés au Coliseum et ont imploré le propriétaire John Fisher de vendre l’équipe dans ce qu’ils ont qualifié de boycottage inversé. Des milliers de personnes ont porté des maillots verts sur lesquels était imprimé le mot « VENDEZ » et scandé « Vendez l’équipe ! » pendant toute la durée du match, que les Athletics ont gagné 2-1 contre les Rays de Tampa Bay.

Une foule de 27 759 personnes – un sommet cette saison pour les Athletics – a été la plus nombreuse pour un match de l’équipe joué un mardi depuis qu’elle avait attiré 33 654 spectateurs contre les Dodgers de Los Angeles le 7 août 2018.

Après la saison, dans un message vidéo lors duquel il annonçait sa retraite, le lanceur Trevor May des A’s a vertement critiqué Fisher et l’a imploré de vendre l’équipe.

« Laissez quelqu’un qui, en fait, est fier des choses qu’il possède, posséder quelque chose », a-t-il ajouté.

Lucero et son épouse Chrissy, qui est également sa partenaire commerciale chez Steevow Custom Cards, ont passé des heures à l’hôtel de ville mardi dernier, alors que les partisans des Athletics se mobilisaient une fois de plus pour tenter de sauver leur équipe.

« Je suis extrêmement fier », a déclaré Lucero.

« Tout le monde s’est mobilisé et continue de le faire, et cela ne va pas s’arrêter. »