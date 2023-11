(New York) Le lanceur et frappeur désigné Shohei Ohtani est l’un des sept joueurs du baseball majeur qui a reçu une offre qualificative d’un an et de 20,325 millions US, lundi, alors que le marché des joueurs autonomes s’est ouvert pour 168 joueurs.

Ronald Blum Associated Press

Selon toute vraisemblance, ces sept joueurs devraient refuser les offres d’ici la date limite du 14 novembre afin d’accepter des contrats de plusieurs années sur le marché.

En plus d’Ohtani, que les Angels de Los Angeles tentent de retenir, le voltigeur Cody Bellinger (Cubs de Chicago), les lanceurs Josh Hader, Blake Snell (Padres de San Diego), Aaron Nola (Phillies de Philadelphie) et Sonny Gray (Twins du Minnesota) ainsi que le joueur de troisième but Matt Chapman (Blue Jays de Toronto) ont également reçu des offres qualificatives.

En soumettant une offre qualificative, dont la valeur équivaut à la moyenne des 125 contrats en cours les plus lucratifs classés par valeur annuelle, une équipe s’assure de recevoir une ou deux sélections supplémentaires au repêchage si le joueur rejoint un autre club.

Signe que le marché est faible cette année, il y a la moitié moins d’offres qualificatives que l’année dernière. La possibilité d’offrir des offres qualificatives a commencé en 2012, et 10 des 124 offres ont été acceptées.

Ohtani devrait être la tête d’affiche du marché des joueurs autonomes, qui comprendra également les lanceurs partants Eduardo Rodriguez et Jordan Montgomery ainsi que la vedette japonaise Yoshinobu Yamamoto.

Parmi les 169 joueurs qui sont devenus joueurs autonomes, Colin Rea, des Brewers de Milwaukee, est le seul qui a signé une nouvelle entente au cours de la période de négociations exclusives de cinq jours entre un joueur et son ancienne équipe. Il a paraphé un contrat d’un an et de 4,5 millions.

Au cours de la dernière journée pour se prévaloir d’une option, les Braves d’Atlanta l’ont fait pour le lanceur droitier Charlie Morton, tout comme les Tigers de Detroit avec le joueur de premier but Mark Canha et les Blue Jays avec le lanceur Chad Green.