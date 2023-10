(Baltimore) Tout en restant prudent, le directeur général des Orioles de Baltimore, Mike Elias, a mentionné qu’il est évident que l’équipe aimerait prolonger le contrat de certains de ses meilleurs jeunes espoirs.

Noah Trister Associated Press

Alors que les champions de la section Est de la Ligue américaine commencent leur saison morte, la question est de savoir si Elias sera capable de s’entendre avec ces derniers.

« Nous travaillons fort pour garder cette équipe la plus performante et en santé possible, a déclaré le directeur général. Évidemment, nous avons des joueurs que nous aimons beaucoup dans cette formation, et une partie de notre objectif d’avoir un club performant est de réussir à garder ces joueurs avec nous. »

Elias et le gérant de l’équipe, Brandon Hyde, ont rencontré les médias, jeudi, deux jours après l’élimination des Orioles contre les Rangers du Texas, au deuxième tour des éliminatoires.

Les Orioles, qui ont gagné 101 matchs cette saison, devront trouver une façon de prolonger les contrats du receveur de deuxième année Adley Rutschman, ainsi que leur joueur d’arrêt-court, la recrue Gunnar Henderson.

Il n’est pas rare de voir une équipe s’entendre à long terme avec son joueur bien avant la fin de son contrat.

Toutefois, les Orioles occupent le 29e rang des Majeures pour ce qui est de la masse salariale. Dans un article du New York Times publié en août, le président de l’équipe, John Angelos, a semblé douter sur la possibilité de voir le jeune noyau des Orioles demeurer à Baltimore.

« Quand les gens parlent de donner 200 millions de dollars à un joueur, 150 millions à un autre, nous serions tellement creux fin financièrement, qu’il faudrait augmenter massivement les prix », a mentionné Angelos dans l’article.

Jeudi, Elias était réticent à propos de certains joueurs et des besoins de l’équipe pour le futur. Ce dernier préférait se concentrer sur la saison qui venait de se conclure pour son équipe. Toutefois, il semble être conscient du surplus de jeunes dans la formation, ne pouvant tous jouer en même temps.

À l’exception du lanceur Félix Bautista, qui sera absent un bon moment pour se remettre d’une opération de type Tommy John, Elias a indiqué ne pas être au courant d’autre blessure importante dans l’équipe.