La qualification des Blue Jays se jouera lors des six derniers matchs

(Toronto) Les Blue Jays sauront cette semaine s’ils parviennent à se qualifier pour les séries éliminatoires de la MLB.

La Presse Canadienne

Les Torontois accueilleront les Yankees de New York et les Rays de Tampa Bay pour un séjour de six matchs au Rogers Centre qui commencera mardi.

Avant les rencontres de lundi, les Jays détenaient la deuxième place d’équipes repêchées dans l’Américaine. De la façon dont ils vont jouer face aux Yankees et aux Rays déterminera où ils concluront leur saison.

Trois équipes de l’Ouest de l’Américaine auront aussi leur mot à dire dans cette course, puisqu’elles y sont impliquées : les Rangers du Texas, les Astros de Houston et les Mariners de Seattle pourraient faire dérailler les plans des Jays.

Les Rangers occupaient lundi le premier rang dans l’Ouest. Les Astros occupaient quant à eux le troisième et dernier rang des équipes repêchées, un demi-match devant les Mariners.

Les Astros amorcent quant à eux une série de trois rencontres face aux Mariners à Seattle lundi. Rien n’est donc joué pour aucune de ces quatre formations.

Les Jays doivent aussi gagner pour améliorer leur fiche contre les formations de leur section. Leur dossier peu reluisant de 19-27 contre les clubs de l’Est signifie que s’ils terminent à égalité avec les Mariners (29-16 contre les clubs de l’Ouest), ces derniers bénéficieraient du bris d’égalité.

Il semble toutefois bien peu probable que les Jays soient exclus des éliminatoires.

Le site analytique FanGraphs.com donne aux Torontois 97,7 % des chances d’obtenir un laissez-passer pour le tournoi automnal. Baseball-reference.com leur accorde quant à lui 97,9 % des chances.

L’as partant Kevin Gausman (12-9) obtiendra le départ pour le premier duel face aux Yankees, qui enverront Michael King (4-7) au monticule.

Les Yankees (79-77) sont à six matchs du troisième et dernier rang donnant accès aux séries.

Les Rays ont déjà assuré leur qualification et occupent présentement le premier rang des équipes repêchées. Ils pourraient toujours ravir le premier rang dans l’Est aux Orioles de Baltimore cette semaine. Les Rays joueront une courte série de deux matchs contre les Red Sox de Boston au Fenway Park à compter de mardi.

Les Rangers ont une série de trois rencontres face aux Angels de Los Angeles au menu. Le premier match doit avoir lieu tard lundi.