(Toronto) Le droitier des Rangers du Texas Max Scherzer ne lancera plus de la saison en raison d’une élongation d’un muscle de l’épaule droite, a annoncé l’équipe mercredi.

Associated Press

Le directeur général Chris Young a ajouté qu’il était peu probable que Scherzer lance en séries éliminatoires sir les Rangers se qualifient.

Le triple vainqueur du trophée Cy-Young de 39 ans a quitté le match de mardi, contre les Blue Jays de Toronto, en sixième manche. Il avait alloué trois coups sûrs et un but sur balles en plus de retirer deux frappeurs en cinq manches et un tiers.

Il a récolté la victoire dans ce match qui a vu les Rangers devancer les Jays dans la course aux équipes repêchées dans l’Américaine.

Une intervention chirurgicale ne sera pas nécessaire. Son état de santé sera réévalué dans deux semaines. Il conclut donc la saison avec une fiche de 11-6 et une moyenne de points mérités de 3,77 en 27 départs avec les Rangers et les Mets de New York. Il a obtenu 174 retraits sur des prises en 152 manches et deux tiers.

Les Rangers ont rappelé le droitier Jonathan Hernandez de leur club-école AAA afin de le remplacer dans la formation.