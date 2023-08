(Toronto) Ramon Laureano a produit trois points, dont deux lors d’un circuit et les Guardians de Cleveland ont eu raison des Blue Jays de Toronto par la marque de 5-2, vendredi soir.

Tim Wharnsby La Presse Canadienne

Le Canadien Bo Naylor a également aidé les visiteurs en cognant une longue balle à sa première apparition au Rogers Centre, alors que les Blue Jays (70-59) ont encaissé un troisième revers de suite.

Alors que les Blue Jays menaient 1-0, à la suite d’une claque en solo de George Springer en deuxième manche, Naylor a créé l’égalité en troisième grâce à son cinquième circuit de la campagne.

Laureano a ajouté une longue balle de deux points pour les Guardians (61-68), après deux retraits en quatrième manche, après qu’Oscar Gonzalez eut atteint les sentiers en raison d’un coup sûr à l’avant-champ.

Laureano a accentué l’avance des siens à 4-1 à la suite d’un double le long de la ligne du champ droit. Il a poussé Gonzalez à la plaque, qui avait amorcé la sixième manche avec un double.

Les quatre points des Guardians sont survenus contre le partant des Torontois, Chris Bassitt (12-7). Il a lancé pendant cinq manches et deux tiers, donnant sept coups sûrs et deux buts sur balles, dont un intentionnel à Jose Ramirez.

Le lanceur recrue de 24 ans des Guardians Tanner Bibee (10-3) a été d’office pendant six manches, accordant deux points, six coups sûrs et un but sur balles.

Vladimir Guerrero fils a claqué sa 18e longue balle de la saison lors de la sixième manche. Après ce circuit, les sept frappeurs suivants des Blue Jays ont été retirés dans l’ordre. Andres Gimenez en a profité pour redonner une priorité de trois points aux Guardians grâce à un coup de quatre buts en solo, en huitième.

Le releveur des Guardians Emmanuel Clase a récolté son 34e sauvetage lorsqu’il a retiré trois des quatre frappeurs des Blue Jays en neuvième manche.