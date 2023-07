Le voltigeur des Braves d’Atlanta pourrait devenir le premier membre des groupes 40-50, 40-60 et même 40-70.

(Atlanta) Ronald Acuna fils n’est pas seulement en voie de joindre le groupe sélect du 40-40, mais il menace de pulvériser le record qui représente cette combinaison de puissance et de vitesse.

Parmi les quatre joueurs de l’histoire du baseball à avoir réussi 40 circuits et 40 buts volés lors d’une même saison, aucun n’a réussi l’exploit avec plus de 46 vols. Acuna maintient toutefois un rythme de 41 circuits et 77 buts volés cette saison.

Le voltigeur des Braves d’Atlanta pourrait devenir le premier membre des groupes 40-50, 40-60 et même 40-70.

« Ça représenterait beaucoup pour moi, simplement parce que peu de joueurs ont réussi à accomplir cet exploit, a dit Acuna, qui est originaire du Venezuela. Mes objectifs restent les mêmes, soit de rester en santé le plus possible et d’aider l’équipe à gagner. »

Les 23 circuits et 43 buts volés, déjà un sommet en carrière, d’Acuna constituent de grandes raisons qui expliquent pourquoi les Braves (61-31) présentent le meilleur dossier des Majeures.

Même après avoir perdu deux de leurs trois derniers matchs contre les White Sox de Chicago, mettant fin à leur séquence de 11 séries remportées, les Braves mènent les Marlins de Miami par neuf matchs et demi au premier rang de la section Est de la Nationale, à l’autre des parties de lundi.

Acuna n’est pas le seul élément de puissance dans la formation des Braves, qui comprend aussi Matt Olson. Ce dernier mène la Nationale avec 30 circuits et 77 points produits.

Même Olson est impressionné par la dominance d’Acuna.

« Il accomplit des choses que je n’ai jamais vues auparavant, a souligné Olson. Il possède tous les outils. Il travaille bien ses présences, il frappe des balles à 500 pieds du marbre, il vole des buts, il retire des joueurs adverses et il effectue de très beaux jeux en défensive. Il fait tout. Nous aimons l’avoir dans notre formation. »

Acuna est déjà devenu le premier joueur de l’histoire à cogner 20 circuits, voler 40 buts et produire 50 points avant la pause du match des étoiles. Le voltigeur occupe le deuxième rang de la Nationale avec une moyenne au bâton de ,333 et il mène les Majeures pour les points marqués et les balles frappées solidement.

La chose qui est possiblement la plus impressionnante est la discipline qu’Acuna a montrée au bâton, même comme frappeur qui attaque les premiers lancers. Le nombre de retraits au bâton d’Acuna a diminué lors de chaque mois cette saison. Il n’a été retiré que deux fois sur des prises et il a soutiré sept buts sur balles en 43 présences au marbre en juillet.

« Je pense qu’il va au marbre et qu’il garde les choses simples, tout en gardant un plan de match précis. Il arrive et il exécute les choses, a indiqué le joueur de troisième but des Braves Austin Riley. Je pense qu’il faut parler du fait qu’il garde les choses simples, surtout dans ce sport, et c’est ce qu’il fait. »

Riley a joué avec Acuna depuis le niveau A. Il mentionne qu’il a toujours vu le talent et les outils dans son jeu. Riley affirme voir quelque chose de différent cette saison, alors qu’Acuna est déterminé à profiter de sa santé et qu’il est complètement rétabli d’une déchirure au ligament croisé antérieur du genou droit subie en 2021.

Un Acuna en bonne santé saisit toutes les occasions de courir. Ses 43 buts volés le placent à égalité avec Esteury Ruiz, des Athletics d’Oakland, au premier rang des Majeures.

José Canseco, des Athletics, a frappé 42 circuits et volé 40 buts en 1988. Barry Bonds, avec les Giants de San Francisco, a aussi connu une saison de 42-40, en 1996. Alex Rodriguez a réussi une campagne de 42-46 avec les Mariners de Seattle, en 1998, et Alfonso Soriano a claqué 46 longues balles et il a volé 41 buts dans l’uniforme des Nationals de Washington, en 2006.

Acuna a frôlé une saison de 40-40 en 2019, lorsqu’il a frappé 41 circuits et qu’il s’est arrêté à 37 buts volés avant d’être retiré de la formation en raison d’une blessure à la hanche, tard dans la saison.

La blessure au genou d’Acuna en 2021 l’a empêché de participer à la conquête de la Série mondiale des Braves. Alors que son équipe est encore en bonne position pour connaître un long parcours éliminatoire, Acuna a exprimé qu’il est plus motivé par cet objectif que par son occasion d’entrer dans l’histoire pour ses statistiques personnelles.

« Je pense qu’il y aura toujours ces conversations, a-t-il soutenu. C’est simplement en raison des données. Ce n’est tout simplement pas ce sur quoi je me concentre. Mon objectif est que l’équipe gagne et d’aider l’équipe à gagner. »