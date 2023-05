Judge et les Yankees de New York battent les A’s d’Oakland

(New York) Gleyber Torres a cogné un circuit dans un deuxième match de suite et a produit trois points, alors que les Yankees de New York ont vaincu les Athletics (A’s) d’Oakland 10-5, mardi, malgré les trois cricuits de la recrue Jordan Diaz.

Mike Fitzpatrick Associated Press

Diaz a frappé une longue balle en quatrième manche, une autre en septième, et a finalement complété sa soirée avec un circuit de deux points en huitième manche.

Aaron Judge a eu deux points produits à son retour de la liste des blessés et Clarke Schmidt (1-3) a lancé pendant six manches, un sommet en carrière, pour sa première victoire en MLB en tant que partant. Le droitier a accordé deux points et cinq coups sûrs avec sept retraits au bâton et deux buts sur balles. Judge a aussi fait un ballon sacrifice en huitième manche.